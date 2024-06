Los taxistas alertan de falta de relevo ante la dificultad del examen de licencia

"El que quiere trabajar como taxista en Gijón, se saca el permiso y al día siguiente, si quiere, tiene trabajo". Así lo asegura Faustino Roque, presidente de la cooperativa Radio Taxi Villa de Jovellanos. Este ejemplo, que asegura que no es una exageración, pone de relieve un problema que los profesionales del sector vienen advirtiendo desde hace años: falta personal. Y lo achacan a la dificultad que tiene en Gijón el examen para obtener la capacitación municipal para ejercer. "No tiene sentido que se pregunte por la ubicación de un puente o una fuente en una parroquia cuando hoy en día toda esa información está en los navegadores", señala Isaac Menéndez, presidente de la cooperativa Radio Taxi Gijón. Ambos afirman que han trasladado al Ayuntamiento la necesidad de hacer más laxas estas pruebas. Desde el gobierno local aseguran que tienen planeado atender estas demandas, "incluso hacer un acceso vía curso de formación y evaluación continua": "Pero no se podrá ejecutar hasta que el Principado no modifique el reglamento del taxi".

La situación, según los taxistas, es la siguiente: el sector pasa por un buen momento, con suficiente trabajo, pero aquellos propietarios de licencia de taxi que quieren contratar un chofer no pueden. ¿El motivo? No hay gente con licencia para trabajar de taxista en Gijón. ¿Por qué? Lo achacan a que la dificultad de los exámenes, que por un lado hace que la tasa de aprobados y, por tanto, de profesionales capacitados en cada hornada sea inferior, y también que algunas chóferes prefieren optar por presentarse en otros concejos donde la prueba es más asequible.

"Para que se haga una idea de la dificultad: llevo 22 años trabajando de taxista, me puse a hacer el examen y lo suspendí. Había preguntas de caminos, puentes o fuentes en parroquias y ni yo sabía dónde estaban. Es algo que no tiene sentido, porque el taxista, en su día a día, trabaja en el centro; y para buscar cosas concretas hoy en día hay muchos medios", relata Menéndez.

Roque explica que el Ayuntamiento hace dos exámenes al año para obtener la capacitación. "En marzo y en octubre. Y se presentan entre 70 y 80 personas. Los que salen y quieren trabajar, lo están haciendo casi desde el día siguiente. El problema es que muchos suspenden y otros, que podrían tener intención de ponerse al volante de un taxi, aquí no se presentan porque saben que en otros lugares lo tienen más fácil", asegura Roque.

Por todo ello, ambas cooperativas afirman haber pedido ya al Ayuntamiento que relaje el examen. "¿De qué me sirve que un conductor sepa dónde está una fuente en Deva si luego puede ser alcohólico? Creo que no se está poniendo el foco en lo realmente importante. Quizás deberían centrarse más en hacer un psicotécnico o en exigir certificado de antecedentes penales de delitos sexuales y a menores que conocerse todas las calles", ahonda Menéndez.

Desde el Ayuntamiento aseguran que "hay un compromiso y planes para hacer una prueba más laxa, incluso para hacer un acceso vía curso de formación y evaluación continua". "El problema es que hasta que el Principado no modifique el reglamento del taxi, que es una competencia autonómica, no podremos hacerlo. Una vez el gobierno autonómico dé el paso haremos una nueva ordenanza del taxi que incluirá ese nuevo formato de acceso", abunda el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, el forista Pelayo Barcia.

Relevo generacional

El problema que encuentran es que vaticinan que la necesidad de taxistas, advierte Roque, irá a más. "La media de edad está por encima de los 50 años, por lo que en la próxima década se jubilarán muchos. Si seguimos así no tendremos profesionales", apunta el presidente de Radio Taxi Villa de Jovellanos. Además, ambos profesionales coinciden en que la profesión pasa ahora por un momento dulce. "Hay trabajo. Son buenos tiempos para el taxi. En Gijón cada vez hay más turismo durante todo el año. Desde el covid la región ha repuntado", asegura Menéndez.

Mismo diagnóstico hace Roque. "Ahora mismo el taxi es una profesión mucho más estable que algunas industrias", resalta, al tiempo que también muestra la "cara B" de la profesión. "Es un trabajo en el que se echan horas. Si tuviésemos ocho horas de jornada a ‘full’, sería ideal, pero no es así. Tenemos nuestras horas valle y hay que trabajarlo, pero estamos en un buen momento", incide.

Ese buen momento del que habla Roque se debe, fundamentalmente, al turismo. "Este año estoy percibiendo que mayor continuidad. Antes estaba todo mucho más concentrado en el verano, y ahora el invierno y la primavera también están dejando gente. Eso sí, ahora en los próximo meses subirá la demanda, pues habrá más gente en la calle", vaticina.

Las claves El examen. Según los taxistas se hacen preguntas muy específicas del nomenclátor, lo que complica en exceso la prueba y hace que el número de profesionales disponible sea insuficiente. Modificaciones. El Ayuntamiento se compromete con los taxistas a modificar la norma en la próxima ordenanza del taxi, que supedita a que el Principado cambie el reglamento del sector.

