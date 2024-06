Un acusado de abusar de su sobrina liga el caso a una venganza económica de su cuñada

Defendió su inocencia y vinculó la denuncia a una venganza económica por parte de la madre de la víctima, su cuñada. Esa fue la versión que ofreció ayer un hombre que se enfrenta a tres años y nueve meses de cárcel por un delito de abusos sexuales continuados sobre su sobrina política, de doce años, a la que, supuestamente, realizó tocamientos en 2022. Dichos abusos se produjeron en la casa de los padres de la víctima, a donde fueron el acusado y su mujer, hermana del padre de la niña, a pasar unos días. El investigado lo negó en todo momento y ligó el proceso judicial que está viviendo a un resentimiento por parte de los padres de la niña, especialmente de la madre, a los que prestó ayuda económica en el pasado. La madre, por su parte, declaró ayer que convenció a su hija para denunciar para "evitar que pasara lo mismo" a otros menores.

El caso se juzgó ayer en la sección octava de la Audiencia Provincial en sesión pública. El investigado explicó que se desplazó con su mujer desde Algeciras (Cádiz) hasta Gijón para "calmar los ánimos" entre los padres de la niña, que habían discutido. Contó que su mujer había recibido una "llamada inquietante" de su hermano, el padre de la niña, asegurando que la madre le iba a "denunciar" y a "quitarle la custodia". La pareja, aunque divorciada, convive desde hace años en la misma vivienda. "Vinimos a Gijón para serenar un poco la situación", explicó el procesado durante la vista.

El viaje desde la provincia de Cádiz a Asturias sucedió el 1 de septiembre y los tocamientos, sostiene el fiscal, fueron el 3 y el 5. El primero se produjo en el baño de la casa, sobre las tres de la tarde. Allí entró el tío de la niña y, según la Fiscalía, le masajeó los hombros, le besó el cuello y le tocó el glúteo debajo de la ropa. El segundo fue a las doce de la noche en el salón de casa, mientras estaban tumbados en el sofá. El fiscal dice que este hombre hizo tocamientos por encima de la ropa a la menor.

El procesado negó los dos capítulos. El primero porque dice que nunca entró al baño estando la niña. "Tengo tres hijos y en mi casa nunca echamos el pestillo del baño porque si está ocupado no entramos", afirmó. El segundo también lo desmintió. Comentó que habían salido a cenar todos a un restaurante de los bajos de El Molinón y que a las doce estaban en el salón de la casa seis personas, incluyendo a la niña. Dijo que él se puso a jugar con el móvil una partida de ajedrez y que en el salón solo quedaron él, la niña y su hijo. "La cría se fue y luego vino la madre a gritarme que no la volviera a tocar más", relató. El hombre explicó que en el pasado colaboró económicamente con los padres y vinculó el caso al cese de esta ayuda. La madre de la niña también declaró. Dijo que el acusado "ya tuvo problemas con una vecina a la que acosó" y que convenció a la menor de que denunciara para que "no le pasara lo mismo a otros niños" y así "prevenir a otras madres" en el futuro.