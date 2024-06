"El cambio climático puede que beneficie a la España verde en la producción de vinos"

El hispano alemán, Andreas Kubach, que lleva 25 años haciendo vino en España, es uno de los cinco españoles con el título de Master of Wine, máximo título al que se puede aspirar en el mundo del vino, que reconoce el conocimiento sobre el mercado del vino y todo lo que lo rodea, desde el cultivo a la cata. Ayer impartió una charla a 25 sumilleres en la Escuela de Hostelería de Gijón.

–¿Qué viene a decirles?

–Vengo a transmitir lo que está pasando en Rioja, con una revolución, empezando a hacer vinos que están definidos más por su origen específico que por su método de elaboración. Estamos haciendo vinos de origen, que no es sólo el suelo, sino la combinación única de clima, suelos, orientación, vegetación, ambiente y el humano que interactúa. Todo eso es lo que hace que un vino sea único y hable de dónde viene. Rioja durante cien años se ha enfocado en vinos de estilo, muy definidos por el trabajo en la bodega, por la crianza, en los que se define la calidad incluso por un método: crianzas, reservas, grandes reservas. Como si fuese güisqui, pero es que no es güisqui.

–¿Qué opina del vino de Cangas?

–Lo he explorado un poco, no soy un experto, pero hay cosas muy buenas con uva alvarín. Potencial tiene, en un contexto además de un mundo que busca vinos originales, delicados y muchas veces frescos. Y el cambio climático puede que en esto beneficie a la España verde.

–¿Ante la proliferación de vinaterías desde hace unos años, cree que la gente tiene ahora más cultura del vino?

–En España, hemos tenido la cultura del vino como alimento, pero nunca lo hemos visto como un producto cultural. Eso está cambiando. Hay un número creciente de personas a las que les interesa el vino desde esta óptica, como la gastronomía, la moda, el arte, o la música; tener una identidad inconfundible en la copa. Y a la vez hay menos consumo cotidiano; la gente toma menos alcohol, se cuida más y así debe ser.

–¿Un vino es mejor por estar más envejecido?

–En absoluto. La capacidad de envejecimiento es uno de muchos criterios para medir la calidad. Un gran vino suele tener una capacidad de evolución positiva, pero la idea de que un vino es mejor por envejecerlo más tiempo ha sido dañino para el mundo del vino.

–¿Hasta cuándo se puede conservar una botella sin abrir?

–Depende de cada vino. Cada uno tiene una ventana óptima de consumo. La gran mayoría de los vinos están diseñados para consumirlos en pocos años, con una buena conservación.

–¿Qué le diría a los lagares asturianos que están desarrollando sidras de mesa?

–Es muy importante. Al igual que en el vino, hay que superar la sidra estándar, hay más capas de interés que añadir y va por ahí lo que hacen.

–¿Hay modas en el vino?

–Muchísima. Los ciclos son lentos. Ahora mismo hay una clarísima tendencia a nivel mundial hacia más blanco y menos tinto y hacia vinos más delicados y frescos. Las modas también cambian según el país.

–¿Lo orienta el mercado?

–No creo que se pueda orquestar. La gente, desde una cierta inseguridad, se refugia en las modas y yo le pediría a todo el mundo que lo dejase de hacer. La gente pide siempre el mismo vino por no equivocarse, pero es lo mismo que si te gusta el cine vas a ver la misma película todos los viernes, o escuchas siempre la misma canción. Es muy triste, la diversidad es lo bonito.

–¿Tendría que asesorar más el hostelero?

–Ayuda, pero si no lo tienes, aventurarse un poco. Casi siempre merece la pena gastarse un poco más. No precios locos, pero la diferencia entre gastarte 20 euros en vez de 10 es brutal. Luego, es menos importante una vez que te gastas 50 ya no es tan relevante gastarte 90, te tiene que interesar mucho. Y ya no sólo es la calidad, es la sostenibilidad. Un vino muy barato de supermercado se produce de forma insostenible, con excesos de riego, excesos de rendimiento en campo y presión de coste que hace que los viticultores casi no puedan vivir de ello.

