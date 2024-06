El rincón de Asturias donde se cultiva el maiz original (ahora en peligro de extinción)

Desde que el gobernador de la Florida, Gonzalo Méndez de Cancio, trajo a Tapia en 1604 dos arcones de maíz, este cereal ha llegado a ser clave para la alimentación de los asturianos. Sobre todo desde el siglo XVII hasta el XIX. Las variedades tradicionales comenzaron a ser sustituidas a partir de los años 60 del siglo pasado por maíz híbrido, "con una gran producción, pero no tiene la riqueza y la resistencia de las originales" que apenas se siguen cultivando, explica Carlos Espina, responsable de la Fototeca del Muséu del Pueblu d’Asturies, que prepara junto con la asociación El Tarucu una exposición sobre el maíz, su cultivo y su cultura en Asturias. Muestra que ayer tuvo un preámbulo con la plantación de sendas variedades de maíz tradicional, blanco procedente de Nava y rojo de Valdés, en un pequeño espacio del Museo. Estará crecido para cuando se inaugure la exposición.

Las semillas las aportó la asociación El Tarucu, que promueve la recuperación de las variedades de maíz tradicional asturianas. Se trata de un grupo de inquietos que llevan trabajando en ello más de 25 años, pero no fue hasta hace dos cuando "la bautizamos", dándole el nombre, explica su presidente, el chef avilesino Miguel Sierra. El encargado de esparcir la simiente por el primero de los surcos fue un asturianista de pro, Xuan Xosé Sánchez Vicente.

Por la derecha, Carlos Espina y Miguel Sierra, junto a otros participantes en el acto. / LNE

Sierra explica que en los países latinoamericanos "te dicen que los europeos trajeron el maíz, pero no trajeron la sabiduría, porque ellos nixtamalizan el maíz, cociéndolo con agua y cal para separar la cáscara, que el organismo humano no la digiere como las aves. Por eso, al final te comes una boroña o un torto y para la gente que no está acostumbrada es una comida un poco pesada. En cambio, ellos, al prepararlo sin la cáscara, consiguen que tú te comas las tortillas mexicanas y sean mucho más digestivas. Es una cosa rara que se trajera el maíz y no esa cultura y, al final, lo que hacemos aquí es moler el grano en los molinos que nos quedan en Asturias".

Sea como fuere, el maíz fue la base alimentaria de muchísimos asturianos, con tortos, fariñes o boroña, y también sirvió como alimento para el ganado. "Se ve mucho en las fotografías antiguas que las villas y los pueblos están rodeados de maizales", apunta Carlos Espina. La exposición, que llevan dos años preparando junto a la asociación, será fundamentalmente fotográfica aunque mostrará objetos y contará con talleres gastronómicos y artesanales.

Cuando el maíz que se sembró ayer esté crecido se plantará junto a él la habitual faba. Eso en los granos que dejen las aves, porque "a la fauna también le gusta el maíz tradicional más que el transgénico. En América te dicen que la naturaleza cobra su parte, por eso plantan tres granos, uno para el ratón, otro para el patrón y otro para la ardilla", apunta Sierra. El que crezca en el Pueblu d’Asturies se regalará a quien quiera sembrarlo, como hace habitualmente El Tarucu.

