El Sporting insiste en una reunión por el Mundial: "Si no avanzamos, no llegamos"

La directiva del Real Sporting insiste en celebrar cuanto antes un encuentro con el Ayuntamiento y el Principado para desbloquear la candidatura "Asturias 2030" al Mundial. La Federación Española, recientemente, apremió al club rojiblanco como promotor de la candidatura de El Molinón para ser sede del evento deportivo que se celebra en España, Marruecos y Portugal en 2030 para que presente de forma inminente la documentación necesaria si quiere seguir en la carrera. "No logramos que el Ayuntamiento se siente con nosotros para poder avanzar y cumplir con los plazos que nos están fijando en la Federación. Queremos insistir y buscar ese encuentro", lamenta Luis Miguel Pérez, director de Asuntos Corporativos de Orlegi Sports.

Fuentes del club rojiblanco subrayan que en los últimos días han solicitado al gobierno local esa cita para tratar lo que en el club entienden como avances significativos en el proyecto, y han planteado distintas fórmulas para conseguir ese encuentro, también telemáticas. Por el momento, señalan desde la entidad, no han encontrado respuesta por el momento por parte del Consistorio, por lo que les resulta imposible responder a la RFEF. El plazo para que "Asturias 2030" consiga el visto bueno de las administraciones expira en cuestión de días, y si el Ayuntamiento no valida los documentos necesarios la candidatura de El Molinón estará ya de forma oficial fuera de la batalla para ser una de las sedes. "El Mundial no es bueno para el Sporting, sino para Asturias. Si a Asturias le va bien, a todos nos va a ir bien", señalan en el club gijonés sobre la importancia de albergar el evento en El Molinón al tiempo que recalcan el compromiso del Grupo Orlegi con Gijón y Asturias tras dos años de inversiones.

La dirección del club rojiblanco considera que el proyecto "Asturias 2030" es solvente y también ahora viable tras conocer los resultados de los estudios solicitados para medir el impacto económico que tendría la celebración del evento en la región y en la ciudad. También explican que disponen ya de un proyecto cerrado con el reparto de las cargas económicas, y que querían ahora trasladarle al gobierno local. "Desde el principio tuvimos la confirmación del Principado. Pero no logramos sentarnos con el gobierno local. El Ayuntamiento dijo en su momento que necesitaba claridad, y ahora ya la tenemos. Tenemos ya los estudios que nos comprometimos a tener en el acuerdo de voluntades el 19 de enero, y las propuestas y proyecto. Lo que no tenemos es la confirmación de sentarnos, y urge un poco porque la red (la Federación Española de Fútbol) está ya presionando, porque si no avanzamos y comenzamos a mandar documentación no vamos a llegar a la fecha límite", insiste Pérez.

El ejecutivo mexicano insiste en la importancia de mantener esa cita con el Ayuntamiento en los próximos días para desbloquear la candidatura asturiana para el Mundial, pero descarta de forma tajante que el Grupo Orlegi deje a un lado su proyecto en el Sporting. El club juega este domingo un partido clave en El Molinón, frente al Espanyol, en la lucha por el ascenso.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, explicaron ayer que "la ciudad está centrada en que el equipo logre el ascenso". "Un Sporting en Primera supondría un verdadero impacto para la ciudad", señalan fuentes municipales.