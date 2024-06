El taxi amplía su diagnóstico ante la falta de relevo: "Son muchas horas"

Dijo una vez un veterano del sector que preguntar algo a un taxista sobre el oficio implica estar preparado para recibir tantas respuestas como coches haya. Y eso es lo que sucede en Gijón con el diagnóstico sobre la falta de relevo en el negocio, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Mientras que las cooperativas lo achacan a la dificultad del examen para obtener la licencia, a pie de parada los conductores pone sobre el salpicadero otros motivos. Buena parte de los taxistas coinciden en que, efectivamente, la incorporación de jóvenes al sector es con cuentagotas. Pero lo atribuyen a múltiples factores como el gran número de horas que hay que hacer al volante, las trabas burocráticas, el precio del combustible, las restricciones de la ordenanza, el precio de la licencia o, incluso, cuestiones demográficas y sociológicas como el envejecimiento que atenaza a la región. Otros, incluso, van más allá y habla de "la falta de capacidad de sacrificio" de la juventud. "Al final, esto es un oficio muy duro y hay que echar muchas horas", concluyeron.

Explican las cooperativas que el sector está compuesto por veteranos. Pero hay excepciones como Ana Isabel Iglesias, que acaba de cumplir 32 años y lleva cuatro meses manejando un taxi en Gijón. Aguardaba ayer en la parada de la plazuela San Miguel a que se le subiera algún pasajero. Esto no tardó mucho en suceder. Ella contó que el examen para la licencia no le fue especialmente complicado. "Hice exámenes por internet y eso me ayudó bastante. No me preguntaron tantas cosas de calles, sino más bien de parroquias", explicó. "Sí que es verdad que se podría flexibilizar, pero estudiando se acaba sacando", añadió esta mujer, que antaño trabajo como repartidora en bicicleta. "Noto que falta gente joven, pero es algo que, poco a poco, está cambiando", añadió, antes de arrancar el coche y anotarse una nueva carrera.

Francisco Javier Pérez es otro taxista. Dice que compró la licencia hace dos años, pero que lleva como chófer desde el 2012. La crisis económica le obligó a subir bandera. "Vinimos mucha gente al taxi en ese momento porque la cosa se puso complicada", agregó. Es de los que piensan que el examen para sacar la licencia no es tan complejo. "Estudié un mes, me miré la ordenanza, sitios de interés y lo saqué. El problema es que la gente ahora no se esfuerza tanto", relató. Pérez también explicó que hay muchas cosas que se aprenden, nunca mejor dicho, sobre la marcha. "Cada día aprendes una calle nueva", dijo. Coincidió con las cooperativas en que falta gente joven. "Pero es algo que pasa en otros sectores, como el transporte o en la hostelería. Esto es sacrificado", valoró. Pérez contó que ahora se siente "dueño de su tiempo" y achaca la situación del sector a las condiciones. "Si eres asalariado seguramente te toquen noches y fines de semana. Es un esfuerzo. Esto no es ser funcionario", finalizó.

Nacho Salgado es otro taxista de los veteranos. Lleva 18 años con licencia. Su opinión es de las más llamativas porque no está a favor de facilitar el examen, sino de endurecerlo. "Se debería de filtrar y pedir antecedentes penales y sexuales", aseguró. Él trabajó antes junto a su padre, así que conoce bien lo que es estar al volante. "Falta relevo, pero es que es un trabajo de muchas horas. La gente es cómoda y no quiere trabajar el fin de semana", contó.

Fernando Casanova también paró ayer en la plazuela. El espacio para los taxis en esta zona de la ciudad pareció ayer más un carga y descarga. Los clientes no pararon de llegar. Este taxista lo que valora es la libertad horaria. Coincide en lo de la falta de relevo. "Es que hay muchas trabas administrativas como la ordenanza, la plena exclusividad, el precio de las tarifas en Gijón es de risa en comparación con el carburante, falta flexibilidad y sí, el examen es difícil", enumeró aporreando con sus nudillos la puerta del taxi. "Las plataformas nos pasan por la derecha por eso. Vas a Moscú y el conductor del Uber sin hablar ruso te lleva a cualquier sitio. ¿Para qué tienes que aprender el nombre de las calles? ¡Si está en Google!", razonó.

Andrés Peláez lleva dos años con licencia. Como tantos otros se metió en el taxi tras haber perdido su trabajo anterior. Él esperaba ayer en la plaza del Parchís. Una clienta no tarda de llegar a su coche de siete plazas. "Ni creo que falte relevo, ni creo que el examen sea difícil. Poniendo un poco de interés se puede sacar adelante", sostuvo. Reconoce, por otro lado, que sí falta gente joven, pero no lo circunscribe solo a su sector. "La gente joven falta en todos los lados. El taxi es de echar muchas horas y eso puede echar para atrás porque no casa con la mentalidad de hoy en día", finalizó sobre un asunto que es como dijo el veterano taxista del principio. Y es que en el sector aquello de que cada persona es un mundo se cumple.

