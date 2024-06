Pañeda reivindica que "todos tengan acceso" a las escuelinas

La conclusión del proceso de admisión de nuevo alumnado en la red municipal de escuelas infantiles para menores de tres años ha refrendado la tónica habitual en los últimos cursos: hay más peticiones que pupitres. El listado definitivo de admitidos, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, en los 14 centros refleja que ha habido 580 peticionarios que quedan en lista de espera, una estadística que incluye los 99 nonatos. Un aluvión de solicitudes que precede a la llegada de la gratuidad a los centros en el marco de la nueva red autonómica. "Las escuelas de 0-3 son una competencia del Principado que asume a partir de ahora en su totalidad, incluso en los casos en que hasta ahora de forma impropia la veníamos ejerciendo los ayuntamientos", apuntaba ayer Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, que señaló que "en el proceso de traspaso, el Principado nos comunicó que su intención es acabar con las listas de espera". En ese sentido, el edil popular deseó "el mayor de los éxitos" al gobierno regional para que consiga su objetivo.

"Lo que todos queremos es que todas las familias que lo requieran tengan acceso a este servicio", aseveró Jorge Pañeda. Frente a las 580 referencias en las diferentes listas con la expresión "en espera" están las 559 plazas que se computan en la retahíla de admitidos. No obstante, solamente hay 475 admisiones en la que figure nombre y apellidos. Lo restante son plazas de reserva en base a dos motivos. El primero es la escolarización de pequeños con necesidades específicas de apoyo educativo, mientras que también hay razones sociales en base a propuestas que lleguen desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales para la atención a menores en situación de desprotección o en riesgo de sufrir daños por parte de sus cuidadores. En el caso de las reservas por cuestiones sociales realizadas desde el Ayuntamiento el plazo para saber si se necesitarán o no puede prolongarse hasta septiembre. Desde las escuelas infantiles se intenta acortar ese lapso para poder ofertar los pupitres que no se vayan a utilizar a los pequeños que han quedado en listas de espera. El periodo de matriculación, abierto el pasado miércoles, irá hasta el 14 de junio.

Atendiendo a las listas ordinarias, la escuela infantil de Contrueces es la única que no ha dejado nadie fuera, aunque hay nueva nonatos que sí están en espera. La cifra más baja de lista de espera la presenta Tremañes, con tres críos en el nivel de 0 a 1 año. Es la escuela Eusebio Miranda la que encabeza el ranking de familias que no han logrado plazas para sus pequeños. El centro, el último en incorporarse a la red, ha admitido a 28 nuevos alumnos y ha dejado fuera a 120. Por otro lado, a 85 asciende la lista de espera en Los Pegoyinos, a 63 en Viesques, a 62 en Los Raitanes, a 56 en Montevil y a 54 en Los Escolinos.

El resultado de las prematriculaciones en las escuelinas arrojó 1.100 solicitudes, una cifra un 10% superior a la de hace un año, cuando el Ayuntamiento contabilizó 989 peticiones. Desde la concejalía liderada por Jorge Pañeda se tildó de "aluvión" esos números, circunstancia que achacaba a la llamada de la próxima gratuidad del servicio. Asimismo, el Principado abrirá tres unidades en el colegio Asturias bajo el nombre de Los Nuberinos. La oferta también se quedó corta, con 38 admitidos y 22 bebés en lista de espera.

El Principado también tiene en la ciudad dos escuelas para menores de tres años, en Roces y Pumarín, que dependen de la Consejería de Bienestar Social y que, después de varios años casi abocadas al cierre han repuntado con una alta matriculación de cara al nuevo curso escolar.