Sporting, fabada, toros y música, así fue la visita de Calamaro a Asturias para su concierto en Gijón: "Siempre una alegría volver al norte"

El concierto de Andrés Calamaro el pasado jueves en el teatro de la Laboral fue todo un éxito que hizo disfrutar al público asistente, pero también, esta visita a Asturias del artista argentino, también sirvió para que el músico de Buenos Aires aprovechara el viaje para pasárselo bien. Sporting, fabada y la corrida de toros de Las Ventas antes de pisar las tablas fueron algunas señas que dejó el cantante. "Muchas gracias a Gijón, Asturias. Siempre una alegría y un compromiso volver al norte hace tantas temporadas. Que gran principio de gira", describía Andrés Calamaro al final de la cita en sus redes sociales.

El artista, muy activo en redes sociales, respondiendo a muchos de sus seguidores, fue detallando las horas previas a su concierto en la Laboral. Su viaje comenzab con una descripción climatológica y también gastronómica. "Agradable y nublado en Gijón, probamos sonido en apenas un rato y la fabada delivery insiste en no llegar. Mas que una flato-machine, el guiso de porotos blancos es una delicia tampoco recomendable para justo antes de tocar!!", señalaba desde su cuenta en la plataforma "X" (antes Twitter), en la que firma con el pseudónimo de Ezra Pound. Algunos de sus fieles le preguntaban si iba a tomar mate antes del concierto. Pero igual la combinación era demasiado. "Pasa que mate y fabada puedo explotar. Seré prudente", bromeaba en su cuenta.

El concierto de Andrés Calamaro en Gijón, en imágenes /

También quiso describir a sus seguidores el espacio en el que iba a tocar la guitarra durante la velada. "Esta noche tocamos en la mayor construcción civil de Europa, la Laboral de Gijón y su teatro refaccionado de acústica impecable. Me dicen que ya canté en este mismo sitio en 2011 pero … no recuerdo casi de aquel año", compartía.

Además de los ensayos previos al recital, Calamaro también confesó que aprovechó para ver la corrida de toros de la feria de San Isidro en Las Ventas de Madrid, donde se lidiaban toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Gómez del Pilar. El artista siempre se ha mostrado como un gran defensor de la tauromaquia, y su presencia en las plazas de toros es habitual.

Cuando la hora de inicio dio comienzo en la Laboral, con "No va más" arrancó Calamaro el concierto, titulado "Agenda 1999" y enmarcado en una gira que le llevará por más de una decena de ciudades del país. Los músicos German Wiedemer, Julian Kanevsky, Mariano Dominguez, Andrés Litwin y Brian Figueroa le acompañaban sobre el escenario. No faltaron temas míticos como "Flaca", "Crímenes Perfectos" o "Los aviones". Al final, Calamaro no dudó en colgarse al cuello una bufanda del Sporting para rematar su exitosa visita a Asturias, una imagen que compartió el propio genio argentino en su cuenta de Instagram.