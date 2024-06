Testimonios (y lecciones) de los alumnos más ejemplares de Asturias: desde Ucrania en guerra hasta la lucha de un joven gitano

El allerano Jónatan Barbón Cordero, de 40 años, obtuvo el premio extraordinario de FP en Instalaciones y Mantenimiento, tras cursar mecatrónica industrial en Valnalón. "Su esfuerzo y dedicación costó. Como no estudié de joven, tuve que estudiar de más mayor", señalaba ayer. Durante años había trabajado en la construcción, pero "por circunstancias personales tuve que cambiar de orientación laboral y el tema de la mecánica y la robótica me gusta y por eso me decidí a estudiar mecatrónica industrial". Ahora trabaja en el sector del mantenimiento y su objetivo es "intentar amoldar eso que he estudiado a intentar progresar en el tema laboral".