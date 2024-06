"2025 será el año para las obras de Tabacalera y reactivar la Ería del Piles"

El forista Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) lleva en la acción municipal desde 2011 y como concejal desde cuatro años después. Lo fue primero de gobierno, luego de oposición y ahora, de nuevo, de gobierno como portavoz de Foro y del gobierno compartido con PP bajo la batuta de Carmen Moriyón, responsable de Urbanismo y, tras la expulsión de Vox, también de festejos.

–Se cumple un año. ¿En qué se ha notado la vuelta de Foro a la Alcaldía?

–El cambio es evidente. Hay cuestiones que se concretaron ya el primer mes como la reapertura del Muro o la recuperación de la feria taurina de Begoña. Y otros que son visibles como que la zona rural vuelve al centro de las políticas, la atracción de inversiones, la agilidad para resolver trámites con las empresas y que las políticas culturales, de festejos o de movilidad, de la que tanto se habló en el anterior mandato, tienen un enfoque diferente. Nosotros gobernamos para todos. Todos en Gijón se pueden ver incluidos, los que votaron a Foro y los que no.

–En Urbanismo, uno de los problemas eran los tiempos de tramitación. ¿Se ha mejorado?

–Hemos dedicado muchísimo esfuerzo a dar salida a expedientes que estaban paralizados y hay muchos ámbitos urbanísticos a desarrollar que o bien han culminado su trámite o han dado pasos de gigante para ello. Licencias más normales, como de terrazas o de obra menor, creo que también funcionan mejor. Es una concejalía que puede marcar el ritmo con que se desarrolla la ciudad y Gijón va a poder desarrollarse a un gran ritmo durante estos cuatro años.

–Ha sido año de siembra en proyecto singulares como esa recuperación de Naval Gijón que parece convencer a todos. ¿Para cuándo los primeros movimientos?

–A casi todos, porque el PSOE votó en contra. Un error del que creo que se van a arrepentir durante muchas décadas. Pocos gijoneses podrían pensar que en un año el Ayuntamiento ya tuviera cerrada la adquisición del 60% del suelo de los antiguos astilleros. Este es un proyecto estratégico para la ciudad y muy importante para Foro. Naval no es solo un ámbito de desarrollo económico. Ni es solo un ámbito de regeneración urbana. También tiene un componente social muy importante, porque viene a abrazar a los barrios de Moreda y El Natahoyo. Junto al plan de vías va a hacer que el centro de Gijón gire un poco hacia aquí.

–¿Cuánto les pide Pymar por el otro 40%?

–No podemos avanzar nada porque estamos en negociaciones, pero es evidente que habiendo tasaciones oficiales y valores de referencias en el mercado tendrá que ser lo que salga de esas comparaciones.

–Usted mismo recordaba la vecindad de la operación del plan de vías. ¿Le gusta la estación que presentó el Ministerio?

–No es la estación que Foro quería ni la que se firmó en el convenio de 2019, la del Museo Ferrocarril, pero no podemos hacer lo que hicieron los que gobernaron Gijón los cuatro años anteriores, que fue devolver el proyecto a la casilla de salida. La estación es bonita y grande, no el chamizo que tenemos ahora, pero, obviamente, a nosotros nos hubiera gustado soterrada. En todo caso, es la que hay y nosotros la vamos a respetar y la vamos a defender.

–¿Van a encontrar ese mismo respeto y defensa en el Ministerio y el Principado para su plan de parque en el Solarón?

–En Gijón deben quedar cuatro o cinco personas que no quieran que el Solarón sea un parque. Hemos ampliado el consenso al máximo y el propio Principado se ha sumado a la propuesta. Nuestro planteamiento es serio y responsable, no estamos vendiendo ninguna posición utópica. Se van a poder construir 750 viviendas, pero consiguiendo el efecto real de que el Solarón, junto a Moreda, sea el segundo parque de la ciudad tras Los Pericones. Estamos seguros de que el Ministerio no irá en contra de los interesas del territorio. Y ya con carácter inmediato hemos conseguido que se derribe el viaducto de Carlos Marx y que se pueda acondicionar esa parcela ahora degradada.

–Es el mismo ministerio que dio el hachazo al vial de Jove, ¿hay que dar por perdido que sea soterrado?

–No podemos asumir nunca una opción para el vial de Jove que suponga trasladar el problema de una zona a otra, cambiar la avenida Príncipe de Asturias por Jove para que 1500 camiones ahora, que pueden ser 2.000 o 3.000 en el futuro, pasen en superficie. La solución no compete al Ayuntamiento. El Ayuntamiento tendrá que recibir las propuestas del Ministerio, analizarlas y luego posicionarse. Por este gobierno municipal no va a flexibilizar nunca sus condiciones: los camiones en la zona oeste no pueden ir por superficie rodeando viviendas.

–Parque Tecnológico. ¿Habrá avances a corto plazo en la ampliación de la Pecuaria?

–Primero, se va a completar al 100% el parque que conocemos hoy en día, ya que se licitarán las cuatro parcelas que quedan y hay al menos cuatro empresas interesadas en comprar. Y luego, pero en el corto plazo, es muy probable que la mitad de las parcelas de la fase 1 de la ampliación tengan propietario y se vayan a desarrollar. Va como una moto la ampliación de la Pecuaria y esa es una de esas señas de Foro, dotar de agilidad los desarrollos empresariales.

–¿Sigue vigente el interés de la Universidad Europea por estar en Gijón y en su Parque Tecnológico?

–Sí, sigue vigente. Que una universidad puntera haya elegido Gijón para ubicar una sede dice mucho del atractivo de la zona. Y no creemos que sea malo que venga una universidad a ofertar estudios que la universidad pública no está ofertando. No viene a competir, viene a complementar.

–Plan especial de Cimadevilla. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con hotel cinco estrellas?

–Habrá una reforma a corto plazo para dar cabida a ese hotel y también una revisión en profundidad, pero eso requiere de un análisis que no está culminado. Que un inversor haya adquirido un edificio que ahora está en desuso y tenga pensado hacer el primer hotel cinco estrellas de Gijón es importante y por eso la modificación del PERI con carácter inmediato. Esa inversión va a permitir mejorar notablemente todo el entorno, que es una zona emblemática de Gijón.

–¿Ese reordenar incluye que en 2025 estará esa grada en la cuesta del Cholo que prometieron?

–Por supuesto, porque el edificio de Sanidad Exterior que limita el uso del espacio se va a eliminar y la nueva edificación no va a ocupar esa superficie. Se libera así un espacio para disfrutar y la grada puede ser un balcón espectacular para disfrutar de la puesta de sol.

–La Federación de Fútbol, el Sporting y el PSOE no dejan de decir que hay que luchar para ser sede del Mundial. ¿Para el gobierno local esa puerta ya está cerrada?

–A nosotros nos parece tremendamente irresponsable y carente de cualquier sentido que nos pongamos a hablar del Mundial del 2030 en la semana más importante para el Sporting de todo el año. Nos estamos jugando volver a Primera División. El Sporting se juega volver al sitio que por historia se merece ocupar y no podemos desviar la atención de eso, que es lo importante. Por favor, centrémonos en animar al Sporting para que esté en Primera el año que viene. Que Gijón pueda o no ser sede del Mundial se verá después. No creo que la Federación decida las sedes la semana del play-off.

– Vamos, que el Sporting haga primero su trabajo y luego hablamos del trabajo del Ayuntamiento.

–Lo importante para Gijón ahora es que el Sporting vuelva a estar en Primera, que es una diferencia importantísima para la ciudad.

–¿A nivel económico? ¿De imagen?

–En todos los sentidos. Todos hemos contemplado en los últimos años lo que es tener un Sporting en Primera o en Segunda.

–Hablemos de vida política interna en la Casa Consistorial. ¿Fueron desleales con Vox?

–Quien empezó a hacer una gestión apartada de lo firmado fueron ellos. Ellos fueron los que hicieron acciones y declaraciones en contra de los intereses de Gijón. Se le dio una oportunidad que no supieron aprovechar y la Alcaldesa tomó la decisión que debía tomar. No le tembló el pulso.

–¿No habían leído el programa de Vox antes de firmar? No son un partido que sorprenda.

–El acuerdo les delegaba un área para gestionar. No cumplieron. Amenazaron la imagen de la ciudad, pusieron en peligro eventos de referencia para Gijón y por tanto lo que importa a los gijoneses. No pudimos consentirlo.

–Más allá de los roces, ¿cómo es la relación con el socio que sigue, con el PP?

–Foro y PP son dos partidos diferentes con proyectos diferentes, pero con la altura de miras suficiente como para andar juntos en perfecta armonía. Gijón es lo más importante de todo y por Gijón estamos trabajando. Hay coordinación y buena gestión. Y cuando hablamos de roces, eso ocurre en todos los gobiernos, también en uno monocolor, porque cada concejal quiere el mayor presupuesto, la mayor plantilla y los mayores recursos. Es algo que entra en la normalidad.

–¿Para usted Oliver Suárez es un compañero de gobierno?

–Trabajo con él mano a mano como con el resto de miembros del equipo de gobierno y está haciendo un gran trabajo. La Semana Grande de 2024 será la mejor que se recuerde.

–¿Entrará el Ayuntamiento en la rueda de los grandes conciertos?

–Estamos con el radar activado para que cualquier evento de esa magnitud pueda recalar en nuestra ciudad. Ya sea con el Ayuntamiento como promotor o colaborando con empresas. Este año, después de muchos, volvemos a tener un concierto internacional como los Scorpions y las dos grandes giras nacionales del año vienen a Gijón. Melendi y Estopa.

–¿Deberes para el 2025?

–Ejecutar la segunda fase de las obras de Tabacalera y reactivar la Ería del Piles.

