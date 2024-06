"Por la mañana hubo gente que vino a ver el ensayo y hubo quien me dijo que le gustó más que ver una representación, por la oportunidad de ver ese trabajo desde otra perspectiva". Olimpia Oyonarte, una de los cuatro artistas residentes en el Palacio de San Andrés de Cornellana, explicaba así la impresión que tuvieron algunas de las personas que acudieron a verlos en sus espacios de trabajo, dentro de la jornada de puertas abiertas que organizó la Fundación Municipal de Cultura.

Por la izquierda, un momento de la actuación de Olimpia Oyonarte; público en el estudio de García de Marina (a la izquierda de la imagen); y público visitando la muestra de Virginia López. / M. C.

Una jornada en la que no sólo hubo quienes se acercaron hasta el palacio gijonés del siglo XVIII para conocer de primera mano cómo trabajan estos artistas, sino también hubo quien acudió a alguno de los tres espectáculos que se organizaron, el último de ellos, de danza, "Raíles", interpretado por Oyonarte y los otros dos por artistas no residentes, como el concierto de Ferla Megía con adaptaciones a instrumentos modernos de música tradicional asturiana o el espectáculo "El Gran Braulio", en el que el actor Adrián Conde se llevó de calle a las decenas de niños que acudieron a ver una representación concebida especialmente para ellos.

Artistas con puertas abiertas en Contrueces / M. C.

Además de García de Marina, los otros artistas residentes son el fotógrafo García de Marina, el escultor Mario M. Martínez y Virginia López. Esta última realizó, junto a 15 vecinos del barrio, el proyecto Loverde, con la plantación a la entrada del edificio de un pequeño jardín comunitario. Los visitantes no sólo pudieron contemplar ayer el resultado, sino también ver cómo fue el proceso creativo en la pequeña exposición que la artista montó en la antigua capilla del Palacio, con una proyección audiovisual, información sobre la documentación a la que recurrieron, material gráfico y una muestra de las plantas usadas en ese proyecto comunitario.

Artistas con puertas abiertas en Contrueces / M. C.

El contacto con los artistas a lo largo de la jornada no sólo aportó a los visitantes. Para los propios autores también fue enriquecedor ese contacto, como explica García de Marina, que realiza fotografía conceptual y al que visitaron entre otras, personas que lo siguen en las redes sociales. "Me quedo con todo lo que me están diciendo, con las cosas que me cuentan, con sus inquietudes", señalaba ayer este fotógrafo que actualmente tiene una exposición en San Petersburgo.

Las residencias artísticas están facilitando la labor creativa de estos primeros cuatro inquilinos del Palacio de San Andrés de Cornellana. En el caso de Mario M. Martínez, permitiéndole hacer piezas que por su tamaño le sería más complicado realizar en su casa. Olimpia Oyonarte, a cuyo espectáculo de danza acudieron 85 personas, explica que la tranquilidad del lugar es clave para su creatividad. Una creatividad que ayer pudieron palpar quienes se acercaron a verlos.