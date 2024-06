Las elecciones más rojiblancas que se recuerdan en Gijón: "Un fastidio no poder ir a El Molinón"

Gijón lleva varios días respirando sportinguismo por cada esquina. Banderas en los balcones, camisetas y bufandas colgadas en los escaparates de los comercios, proclamas en las marquesinas del autobús, luces rojas en lugares emblemáticos de la ciudad como la Casa Consistorial, el teatro Jovellanos o la fuente del Carmen. Sin olvidar los colores rojiblancos que ondean en la Escalerona. Y la jornada de ayer, para el primer partido del play-off en El Molinón, no iba a ser menos. Ni siquiera en los colegios electorales donde miles de gijoneses acudieron ayer a votar para las elecciones europeas. Muchos fueron los que acudieron con camisetas y bufandas a votar antes de ir a ver el partido frente al Espanyol, pero otros no tuvieron tanta suerte porque debían cumplir con el proceso democrático. "Estaba de suplente, pero me llamaron hace unos días diciéndome que me tocaba; vamos, que un fastidio no poder ir a El Molinón", bromeaba ayer Alejandro Tirador, presidente de una de las mesas instaladas en el colegio público Laviada que no dudó en enfundarse la elástica rojiblanca.

Los gijoneses que acudieron ayer durante toda la jornada al centro educativo de la calle Juanín de Mieres se vieron sorprendidos por muchos adornos rojiblancos. Bufandas y camisetas colgaban del techo. Pero ahí estaba también Tirador, que finalmente tuvo que cederle su carné de socio del Sporting a un amigo. "Seguro que pasamos la eliminatoria. Y esperemos que sea contra el Éibar el próximo partido para estar más tranquilos", señalaba el gijonés, que aseguró que estas elecciones europeas "ya no se me van a olvidar nunca".

El suyo no fue el único caso visto ayer en los colegios. Durante toda la jornada fueron muchos quienes vestían los colegios rojiblancos. Primero, a cumplir con el proceso democrático, y después para El Molinón a arropar al equipo de Ramírez. Otro caso de los que se quedaron con las ganas de animar desde la grada fue el de Juan Carlos Rubio "Zurdi". Es también un gran sportinguista, pero hace una semanas le dieron la peor noticia: el domingo 9 de junio, (sí el día del Sporting) Espanyol en El Molinón, "te toca ser vocal en el colegio público Jovellanos". Para allá que fue con su bufanda rojiblanca. "A ver si me da tiempo y me dejan ir al partido. Creo que sí", admitía con una sonrisa. Ya sea por radio o por el móvil, ni el recuento impidió que estuviesen pendientes de cómo iba el partido en El Molinón.

