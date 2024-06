Las sumas que hacen ciudad

La concejalía de Hacienda, que encabeza la edil forista María Mitre, le acaba de pedir a los responsables de todos los servicios municipales que envíen antes de que acabe el mes sus propuestas de cara a diseñar el presupuesto municipal de 2025, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. No se trata de batir récords como en una pista de atletismo, pero las futuras cuentas municipales tienen como referente las de este 2024: las más altas de la historia de Gijón. El Ayuntamiento arrancó el año con un presupuesto aprobado –y no es baladí lo de tener un presupuesto aprobado tras varias experiencias en los últimos mandatos donde hubo que gestionar en prórroga presupuestaria– de 300.576.600 euros. Aunque esa no es la cifra final a tener en cuenta. El modelo de descentralización de los servicios municipales vigente en Gijón desde hace décadas da un importante protagonismo a las empresas municipales.

Así que, cuando se habla del dinero que mueve el motor del Ayuntamiento, hay que referirse a ese presupuesto consolidado que vincula las cuentas del Ayuntamiento como tal, con las de sus tres organismos autónomos –el Patronato Deportivo y las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales– y todas las sociedades de titularidad municipal. El denominado Grupo Ayuntamiento. Con ello, la cifra aprobada en Pleno se elevó a 408.861.743 euros. Esos son los dos números centrales del primer presupuesto de la nueva etapa de la forista Carmen Moriyón en la Alcaldía y el primer presupuesto del primer gobierno de Gijón compartido por Foro y PP, tras la expulsión de quien empezó el año como tercer socio de mandato, Vox. El presupuesto que buscaba visibilizar la diferencia con la gestión del anterior gobierno local en manos de PSOE e IU bajo el liderazgo de la socialista Ana González. El presupuesto del cambio.

El concejal Oliver Suárez y los ediles de PP y Foro levantando su mano en el Pleno de presupuestos. / Marcos León

"Es un día importante para el gobierno y el primero de muchos para la ciudad", sentenciaba la edil de Hacienda tras ver aprobado su proyecto en el Pleno del pasado 21 de diciembre gracias a los votos de los concejales de los dos partidos de gobierno y de Oliver Suárez, concejal de Vox al inicio del mandato y ahora edil no adscrito tras abandonar las filas del partido de Abascal. Su anterior compañera, Sara Álvarez Rouco, votaba no. Al igual que los tres partidos que conforman la bancada de la izquierda: PSOE, IU y Podemos. Si de aquí a los próximos meses ese equilibrio de fuerzas no cambia –y nada parece hacer suponer que vaya a cambiar– el gobierno municipal podría sacar adelante su siguiente presupuesto sin más complicaciones que tramitarlo. Se acabaron aquellas largas negociaciones llenas de cesiones para conseguir por lo menos una abstención que marcaron la elaboración presupuestaria en la anterior etapa de gobierno forista en solitario.

Sobre lo aprobado en Pleno ya se ha realizado la incorporación de remanentes. Así que el presupuesto municipal dio un estirón hace unas semanas. Fueron 79,7 millones de remanente de tesorería tras la liquidación del ejercicio de 2023, de los que 28,2 se pueden usar para gastos generales. Bueno, de hecho ya se ha usado gran parte, Por ejemplo, para comprar el 60% del suelo de Naval Gijón al Puerto, cofinanzar un nuevo torneo de la ATP, afianzar el derribo de la nave de Flex en La Calzada y transferir nuevos recursos a Emulsa y Emtusa. Tanto la empresa de servicios de medio ambiente como la de transportes pasan momentos delicados que necesitan de mayor aporte económico de su propietario. Garantizar los recursos que necesitan las empresas municipales es uno de los pilares en el diseño de un presupuesto donde el gasto corriente es más que importante. Para hacerse una idea: de esos 330,5 millones a gasto corriente se van el 81% y uno de cada cuatro euros son para gastos de personal.

Por la izquierda, Víctor Roza (CC OO), Ángela Pumariega, Carmen Moriyón, María Calvo (Fade) y Juan José Iglesias (UGT) en la firma del pacto de concertación en el salón de recepciones del Ayuntamiento. | / R. Valle

A la hora de la verdad, y tras sumar todo lo inevitable, poco es el dinero que les queda a las concejalías para invertir y plantear novedades de cara al nuevo año. Con la singularidad, a lo largo del actual ejercicio y del que viene, de que hay que contar con las subvenciones europeas logradas para proyectos de Gijón en convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con la parte de cofinanciación municipal que la mayor parte de ellas conllevan. Proyectos que se plantearon desde el anterior gobierno pero que ha tocado ejecutar al actual más por obligación que por devoción. Y que se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza.

Sobre 49 proyectos presentados Gijón consiguió la aprobación de 31. Eso supone que ya haya 43 millones en movimiento o aprobados que pueden llegar a 60 si reciben el sí a otras iniciativas aún en espera de resolución. Muchos de esos proyectos están en marcha, pero pendientes de la concesión de prórrogas para poder completarlos. Sin esas prórrogas todo se complicaría. Tanto que en el caso de las reformas de los colegios de Castiello y Los Campos la opción municipal sería renuncia ante la imposibilidad de asumirlos en solitario. A los problemas de tiempo se han ido sumando los problemas de ejecución de obras como la ecomanzana de La Calzada o los carriles bici o los líos judiciales y administrativos que rodearon la propuesta de renaturalización del río Piles, en una actuación a punto de comenzar.

Fondos europeos también han dado soporte al "Gijón Ecoresiliente", las obras de barrios degradados, la escuelina Eusebio Miranda, el servicio municipal de bicicletas compartidas, los carriles bus en las grandes avenidas o la recuperación de patrimonio militar en la costa para su uso turístico.

Las sumas que hacen ciudad / R. Valle

A la hora de hablar de grandes cifras que estructuran la acción municipal no hay que olvidarse de los pactos de concertación. Un clásico que con el recién firmado "Gijón Futuro" suman el hito de incorporar el primer pacto impulsado por el PP ya que fue la responsable de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, la vicealcaldesa popular Ángela Pumariega, quien lideró la mesa negociadora con los socios de Comisiones Obreras, UGT y la Federación Asturiana de Empresarias. "Gijón Futuro" compromete para los cuatro años de mandato un total de 76,5 millones. Tres de cada cuatro euros de todo ese dinero van directamente a las acciones del eje de empleo con 58,6 millones de dotación. Promoción Empresarial tiene una dotación de 14,1 millones y para Turismo e Innovación hay, respectivamente, 1,7 y 1,6 millones. Las acciones en material de Igualdad se cuantifican en 388.000 euros. Si el reparto de millones se hace por años toca en este 2024 ver como se pone en movimiento 19,2 millones. Y un poco más, cerca de 19,6, el año que viene.

Estos son los grandes números de Gijón. Pero, cuidado, son los números que se ven sobre el papel. Toca transformarlos en nuevas calles pavimentadas, en mejores autobuses, en ayudas a las familias que más lo necesitan o en polideportivos sin goteras. En ejecutar lo que se pone en el papel está la clave de la acción de gobierno.

