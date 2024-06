La licitación de las cámaras de videovigilancia, pendiente de un recurso

La licitación de la esperada instalación de cámaras de videovigilancia en la zona rural se suspendió ayer de manera temporal tras haberse presentado en tiempo y forma un recurso que, se espera, quedará resuelto hoy. La alegación, que según fuentes municipales se debe a que la recurrente no comparte que se exija unas acreditaciones de seguridad concretas, retrasará el concurso, como mucho, unas dos semanas. El Ayuntamiento, de hecho, señala que si el recurso no se acepta la licitación se reactivará ya hoy mismo y que, si se acepta, serán esas dos semanas las que hagan falta para subsanar la redacción de esas acreditaciones en los pliegos. Se entiende que, en cualquiera de los casos, el retraso no será llamativo.

El contrato está presupuestado en 255.862 euros, IVA incluido, y busca ayudar a blindar la seguridad de las parroquias gijonesas, que han sido víctimas de varias oleadas de robos en los últimos años. La promesa de la instalación de estas cámaras, muy demandada por la federación «Les Caseríes» y de las que se empezó a hablar ya en 2022, ha tenido que materializarse en una licitación que, administrativamente, resultó ser muy compleja para cumplir con las exigencias de la legislación vigente. Se espera, no obstante, que el servicio sí pueda ser una realidad en unos meses.