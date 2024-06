Pleno municipal gijonés de junio: la rehabilitación del Albergue Covadonga costará 4,6 millones y estará en 2027

Martes y a las nueve y media de la mañana. Esa era la inusual cita plenaria fijada para el mes de junio, cuando el reglamento coloca los plenos el segundo miércoles de mes. La cosa empezó mal, porque un problema técnico impidió cumplir con el horario y fue a peor, y no solo por las broncas políticas de los debates. Los portavoces municipales habían consensuado pasar el Pleno al martes ante un compromiso de la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, y luego reordenar las iniciativas para que la edil de Vox, que también es diputada autonómica, Sara Álvarez Rouco, pudiera defender su proposición –son iniciativas que se votan–, ir a Oviedo para participar en la sesión de la Junta y volver para formular las tres preguntas que había registrado. El retraso en el inicio del Pleno hizo que ya no estuviera cuando llegó la proposición y que cuando tocasen las preguntas, la Alcaldesa tomara la palabra para afear "este desbarajuste total de Pleno". Pidió Moriyón a los grupos recuperar la normalidad: "El Pleno va por delante de todo, y si no se puede ir a otro sitio pues no se va. ¡Que nos reunimos una vez al mes! Y si nos dan las cuatro aquí, nos dieron". Dejó claro Moriyón que no se afeaba nada a la edil de Vox, pero "otro día puede tener otro concejal algo importante, y no puede ser".