¿Cuántas tortugas toman ya el sol en el parque de Isabel la Católica? El Piles ya sufrió una "invasión" en 2018

Unas 40 tortugas toman el sol estas últimas semanas en el parque de Isabel la Católica. Algunas, las menos, se dejan ya ver incluso en el recién dragado estanque grande y la mayoría, sobre todo en jornadas soleadas, se concretan en las orillas del lago pequeño. La presencia de este animal, tipificado como especie invasora, empieza a preocupar, sobre todo, por el diagnóstico de fondo. Explica José Luis García, conservador del parque: "Son mascotas abandonadas por particulares que las tenían en casa y no sabían qué hacer con ellas. Da igual que les digas que no se puede: pueden venir a traerlas por la noche. Yo ya he visto alguna incluso en la zona del Piles", asegura.

Hacía tiempo que la presencia de tortugas en el parque no suponía un problema. La última polémica se remonta al año 2018, donde se comunicó que, a raíz de estos abandonos, se habían recogido hasta 150 ejemplares en solo dos años, dejando entonces por escrito la prohibición de abandonar animales en el recinto. Eso derivó, meses después, en la aparición de nuevos de estos ejemplares en el entorno del Piles y en la intervención de la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma), que había alertado de la importancia de realizar campañas de concienciación sobre el abandono de mascotas. Ahora, y sobre todo desde el pasado mes de abril, este nuevo grupo de tortugas vuelve a dejarse ver por el parque. "En el estanque grande, cuando se dragó, no quedó ninguna, pero ahora sí se ve ya alguna de vez en cuando. La mayoría están en el estanque pequeño, y yo creo que ahora ya habrá unas 40", señala García, que entiende que, en caso de decidir aplicarse una solución, se debería contar con alguna pauta del Principado para autorizar, por ejemplo, la instalación de trampas.

Una "invasión" de esta especie, también en el Piles, motivó un plan especial de recogida en 2018

Aclara el conservador, no obstante, que las tortugas, pese a ser una especie invasora, no suponen un riesgo inminente para el parque. "Obviamente no atacan ni hacen nada, solo se quedan ahí tomando el sol, pero ya empiezan a ser unas cuantas", reconoce. También explica que, a su juicio, el problema radica en una falta de "civismo" de particulares y que, "puestos a elegir", prefiere tener que lidiar con las tortugas en su parque antes que poner en riesgo entornos más difíciles de acotar como el Piles. Fuentes municipales explican también que la presencia de tortugas en el parque es un problema "cíclico", que se repite por temporadas, y que puede crecer si los ejemplares abandonados se reproducen en los propios estanques. Hace un par de semanas, este periódico alertó también de la presencia de tortugas en entornos como la ría de Villaviciosa.

