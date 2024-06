Pequeñas "okupas" en Isabel la Católica: "No son ninguna broma, depredan con todo"

Los visitantes puntuales deben fijarse un poco más, pero los asiduos al parque de Isabel la Católica ya saben que las tortugas domésticas viven desde hace tiempo con normalidad en los dos estanques. Con la llegada del buen tiempo, no obstante, los animales se dejan ver ahora más a menudo y han desvelado lo que está en vías de ser un problema: se contabilizan ya al menos unos 40 ejemplares de esta especie, que es invasora, y que prolifera en el parque tras ser abandonadas por particulares, tal y como señaló ayer LA NUEVA ESPAÑA. "Yo tuve dos y me duraron 30 años. No son ninguna broma, hay que ser responsable", contaba ayer José Ángel Domenech, que visita a diario Isabel la Católica y, por tanto, es uno de los aventajados que conocen bien sus escondites. "Estas tortugas no se pueden soltar ni pueden estar ahí; se lo comen todo", alertan desde la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma).

Seguramente debido al reciente dragado del entorno, las tortugas se concentran ahora en el estanque pequeño. Ayer, jornada soleada, se las contaba por decenas y reunidas en pequeños grupos, sobre todo en las zonas rocosas más apartadas de los caminos paseables. Desconfiadas, huyen ante cualquier movimiento. "Parecen inofensivas, pero tienen muchísima picardía. Se quedan inmóviles en el fondo del agua y en la tierra y se comen lo que les eches, también peces. Estando en ríos y estanques, pasado el suficiente tiempo, solo quedarían ellas", explica Luis Laria, de Cepesma, que hace un llamamiento al "civismo" para que cesen los abandonos. "Viven muchos años: si no estás seguro de poder tener una en casa, no la tengas. Unas 40 son ya muchas para ese parque y se debería establecer una negociación con el Principado para ver cómo recogerlas. Nosotros recogemos muchas y las tenemos en espacios cerrados", añade el responsable, que se pone a disposición de autoridades y usuarios.

Domenech confirma esta capacidad de las tortugas de Florida a adaptarse a menús variados. "Yo a las mías les daba pienso hasta que me dio por darles a probar ostras y almejas. Después, ya no hubo manera de dejasen el marisco", recordaba ayer entre risas. Romualdo Barbero, otro asiduo al parque, explica que lleva inmortalizando a estas tortugas en los estanques desde hace ya varios meses. "En días de buen sol, cualquiera las puede ver", asegura. "Últimamente, se ven cada vez mas", coincide Luis Díaz, otro visitante recurrente de los estanques.

En estas semanas, además, algo está cambiando: las tortugas están intentando escaparse del parque. Están desovando, o intentándolo, y para ello tratan de escabullirse por la verja y llegar al Piles. Y, si bien no es correcto que estén en el parque, supondrían un mayor daño al ecosistema estando sueltas. Ayer, una tortuga logró salir del recinto y cruzaba la senda ya en dirección al río, pero dos paseantes la regresaron al estanque. Otra, alejada del resto de grupos, comenzaba también ayer a cavar un hoyo para su nido.

