El PSOE acusa al gobierno de "inacción" y Vox ve "falta de ambición" por el Mundial

Los grupos municipales de PSOE y Vox cargaron duramente ayer contra el gobierno del Ayuntamiento de Gijón, integrado por Foro y PP, tras conocerse que El Molinón se cae oficialmente de la carrera por ser sede del Mundial 2030. Los concejales del grupo municipal socialista Jacobo López y José Ramón Tuero acusaron de "inacción" al equipo de Carmen Moriyón, mientras la concejala del grupo municipal de Abascal, Sara Álvarez Rouco, lamentó "asistir al entierro oficial" de la candidatura.

"Busca cualquier excusa para no hacer su trabajo", señalaron Jacobo López y José Ramón Tuero sobre la Alcaldesa, de quien, dijeron, solo lleva a cabo con celeridad "lo que le importa por ideología". Tuero enfatizó que de las trece mayores ciudades de España, solo Gijón está fuera de ser sede del Mundial 2030 "y es por incomparecencia", porque quien gobierna la ciudad "no firma ni los documentos que se precisan, ni hace su labor", algo que, según el edil socialista, no solo se refleja en el Mundial, "también con la ATP", en alusión a la pérdida de patrocinios para el torneo internacional de tenis.

Vox Gijón, a través de su concejala y portavoz en el Ayuntamiento, Sara Álvarez Rouco, también arremetió contra Moriyón. "Desde el célebre ‘el tema ya está zanjado’ de la Alcaldesa, se cerró el camino para una oportunidad única que Gijón no debía haber dejado pasar. No lo entendemos", añadió. La edil asegura que la negativa a optar a ser sede mundialista "hay que aceptarla porque la regidora así lo ordenó, pero ella que tanto presume de poner Gijón por encima de todo no debería haber cometido este error. Lo de Carmen Moriyón y Foro es un ‘ordeno y mando’ permanente, pero quien pierde es la ciudad". Álvarez Rouco añadió: "Todo eso hemos perdido por la actitud apocada y carente de ambición de una alcaldesa que más parece pensar en sus propios intereses que en el potencial de Gijón. Ahora nos toca ver desde lejos cómo los que han apostado por este proyecto recogen beneficios".