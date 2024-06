"El cartel de Begoña es el que merece una sociedad que apoya su feria tras haberla perdido"

Joaquín Manso Gutiérrez (Candás, 1977) es el director de "El Mundo". El periodista asturiano pregonará la presentación de los carteles de la Feria Taurina de Begoña, un acto que estará conducido por Vicente Zabala de la Serna, jefe de la sección de tauromaquia del mismo periódico. Será a las 20.00 horas en el Somió Park.

–¿Cuál es su vinculación con la tauromaquia?

–Se limita a ser el director del periódico de los toros. Estamos muy orgullosos de lo que representa la cultura taurina en cuanto a expresión de libertad y vínculo vertebrador del conjunto de España. Hacemos una apuesta importante por la información de toros y tenemos al mejor cronista –Zabala de la Serna–. No puedo decir que sea un gran aficionado, pero soy consciente de lo que representa esta cultura. La primera vez que fui a los toros fue en la dársena del puerto en Candás, con las corridas en honor al Cristo. Mi primera vez en un coso taurino en condiciones fue en El Bibio y luego fuimos a cenar a La Pondala. Además, mi tío fue asesor veterinario en la plaza. Lo que exista de mí de aficionado a los toros nació en Asturias.

–¿Puede adelantar algo de lo que va a decir hoy?

–Me va a gustar decir que con esta invitación al pregón "El Mundo" salda la deuda que contrajimos con Gijón el año pasado, cuando se recuperó la feria después de la abolición del anterior consistorio. Digo saldar porque Gijón nos dio la oportunidad de reivindicar la fiesta de los toros como lo que es: un espacio de libertad. Los toros simbolizan la victoria de la libertad frente al determinismo, de la inteligencia frente a la fuerza bruta. La convicción animalista no es otra cosa que un trampantojo ideológico tras el que se esconden los enemigos de la libertad y del vínculo con España. Por esa razón estamos muy orgullosos de acudir a la invitación del Ayuntamiento.

–¿Cómo funciona la sección de tauromaquia en su periódico en un tiempo de retroceso de estos contenidos en otros medios?

–Trabajamos con la convicción de que es la manifestación cultural más expresiva de la vertebración de España y reflejo de su idiosincrasia, con la convicción de que hacemos lo correcto. La sección gira en torno a la figura y el enorme talento de Vicente Zabala. Él solo integra la sección porque él solo es capaz de abarcar un conocimiento tan amplio de la fiesta y de tener un acceso tan privilegiado a todas las grandes figuras, que solo con él llegamos a todas partes mejor que nadie. En torno a él organizamos los equipos con grandes retratistas, como Pepe Aymá.

–¿Qué le parece el cartel de la feria?

–Es el cartel que merece una feria como la de Begoña, con tanta tradición, pero sobre todo es el cartel que merece una sociedad civil que apoya a los toros en Gijón después de haber perdido la feria. Eso es muy importante porque si no se hubiese mantenido la emoción y el respaldo de la sociedad civil gijonesa a su feria probablemente se habría perdido. Pero entendió que era una manifestación de su idiosincrasia que no tenía que perder. Y la tiene por eso.

–¿Qué le pareció la decisión de la anterior corporación municipal?

–Me pareció una expresión de ignorancia e intolerancia, acorde al signo de los tiempos.

–El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, canceló el Premio Nacional de Tauromaquia por "tortura animal". ¿Qué le pareció?

–Me parece que es muy evidente que la cultura de los toros es una cultura viva, que no se limita a ser una tradición o un residuo del pasado, sino que es un patrimonio cultural vivo. Tan expresivo de la idiosincrasia española que, sin duda, tendría que tener un premio nacional. Ahora bien, el ministro actual, en el ejercicio de su derecho, no deja de ser verdad que le ha hecho un favor a la fiesta de los toros. Porque no hay nada que atraiga menos jóvenes en este momento que el oficialismo. Hace tiempo que no voy a Gijón a los toros, pero aquí en Madrid de las cerca de 20.000 persona que llenan la plaza, un porcentaje alto son chicos jóvenes. Por eso, insisto, la fiesta está más viva que nunca.

–Parece que estas medidas consiguen lo contrario de lo que se proponen. Terminan llenando las plazas.

–Sucede cuando uno se pone de espaldas a la realidad. La realidad es que es un patrimonio cultural vivo. Si nos estuviéramos refiriendo a un residuo del pasado, a una tradición con respiración asistida, pues el Ministro tendría más razones. Pero la realidad no es esa. La realidad es que los festejos, tras un parón crítico por la pandemia, ha vuelto más revitalizado que nunca.

–En Asturias se baraja prohibir el acceso a los menores de edad a las plazas de toros. ¿Eso atenta contra la libertad?

–Es un tema más discutible. Yo llevo a mis hijos pequeños a los toros. Entiendo que conocer esa manifestación cultural en la que la valentía, la inteligencia, el movimiento grácil del torero se imponen a la fuerza bruta del toro es algo enriquecedor para ellos. Pero entiendo que entra dentro de lo discutible. No deja de ser cierto que el animal sufre. Que se pueda establecer una limitación respecto a los menores a mí no me parece bien, pero sí creo que entra dentro de aquello de lo que el poder político pueda disponer.

–¿No debería ser una decisión de cada familia?

–Desde luego mi posición es esa. Pero también puedo entender a los que lo ven de otra manera y los hijos no son solo propiedad de sus padres.

–Reconoce que el toro sufre, pero uno de los argumentos taurinos es que no hay nadie que esté más en contra del maltrato animal que este colectivo. ¿Cómo se conjuga eso?

–Balanceando los intereses que entran en juego. Lo que entiendo que a lo que se refieren los taurinos cuando hacen ese tipo de afirmaciones es que la vida que lleva el toro hasta que llega a la plaza es una vida que ya la quisiera para sí cualquier otro animal. Ahora bien, durante la lidia evidentemente el animal sufre, pero es que el sufrimiento forma parte de la vida. La muerte forma parte de la vida. Y es que precisamente eso es lo que está en juego durante una faena. El toreo no deja de ser una danza entre la vida y la muerte, un misterio. Un misterio en el que, si es la propia vida la que está en juego, hay sufrimiento.

