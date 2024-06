El PSOE votará en contra del contrato del Gijón Arena y duda de su "legalidad"

El grupo municipal del PSOE votará en contra del contrato que propone Divertia para la explotación de la plaza de toros para la realización de eventos culturales, el denominado Gijón Arena. Lo hará en el consejo de administración convocado hoy y alegando lo que a juicio del partido es una "privatización" de un espacio público. Así lo señaló ayer la edil Carmen Eva Pérez, que reprocha que el gobierno local "renuncie a que sea el Ayuntamiento quien lidere la programación cultural" del coso ya que, explicó, en los pliegos se recoge que el Consistorio podrá programar actividades en las fechas que la empresa adjudicataria deje libres, y no al revés. Los socialistas dudan, incluso, de la "legalidad" de la propia operación. "No deja de ser un contrato de concesión administrativa y Divertia no es ni una institución pública ni el titular del bien, que es del Ayuntamiento", señaló la edil socialista.