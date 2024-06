El Pueblu d’Asturies abre online un fondo de archivos sonoros tradicionales

El Muséu del Pueblu d’Asturies ha recibido del investigador Fernando Ornosa la donación de todos los materiales del Archivu de Música Tradicional que lleva recopilando desde 2001. Los materiales proceden de un trabajo de campo con grabaciones audiovisuales originales de testimonios musicales y orales recogidos en diferentes lugares de Asturias. A ello se suman las cesiones realizadas por parte de 93 investigadores y asociaciones culturales vinculadas a la recogida de estos testimonios.

La totalidad de los fondos está digitalizada y registrada en formatos analógicos, en formatos digitales y hasta en discos de pizarra y vinilo.

Uno de los primeros objetivos del Muséu del Pueblu d’Asturies con esta donación es la publicación de un fondo sonoro on line, con grabaciones editadas de este archivo. Para ello, se ha incorporado al repositorio de activos digitales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón fondos.gijon.es ‒‒que ya contiene fondos fotográficos, museográficos, gráficos, documentales, hemerográficos y otros‒, un apartado de "Fondos sonoros", que se abre al público con 140 piezas representativas de la música y la tradición oral asturianas recogidas entre 1979 y 2023. Estos primeros documentos sonoros editados pertenecen a los concejos de Castropol, Degaña, Santalla de Ozcos, Cuideiru/Cudillero, Quirós y Llanes, y entre ellos hay grabaciones registradas a informantes sobresalientes, como Matilde Amieva (El Mazucu, Llanes), Dolores Fernández (El Rebol.lal, Degaña), Arcides y María González (Trabáu, Degaña), Matilde Díez (As Figueiras, Castropol), Antonio Villar (Ancadeira, Santalla de Ozcos), etc.