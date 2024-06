El torneo de la ATP de tenis todavía puede volver a celebrarse en Gijón: cuatro empresas muestran interés

Gijón no tira la toalla para organizar en noviembre una nueva cita del Gijón Open, el torneo de la ATP 250. Tras la renuncia de la empresa organizadora, la firma israelí Watergen, por el reconocimiento de España al estado palestino, el gobierno local está en conversaciones con al menos otras cuatro empresas para tratar de sacar adelante la cita. Así lo confirmaron ayer fuentes municipales conocedoras de estas conversaciones a LA NUEVA ESPAÑA, unas mismas fuentes que apuntan a que desde el Ayuntamiento se quiere contar con el apoyo del Principado para impulsar la marca no solo de la ciudad, sino también de la región, y así ganar enteros de cara a poder organizar el torneo. A favor de la ciudad, explican estas fuentes, está que el propietario de la licencia, un empresario ruso, mantiene el interés en que la competición pueda recalar en Gijón. En contra, están los plazos tan ajustados con los que se trabajan puesto que habría que tomar una decisión, como tarde, el día 10 del próximo mes. "Seguimos teniendo esperanza", se afirma desde el gobierno local.

La renuncia a la organización del torneo por parte de Watergen fue un mazazo de cara a las aspiraciones de Gijón de volver a organizar el torneo de la ATP, que tan buen sabor de boca dejó en el 2022. La compañía israelí argumentó "problemas de seguridad" por las amenazas que ha recibido por parte de Hamás y dijo también que "no quería verse envuelta en un conflicto diplomático" tras el reconocimiento de Palestina como estado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello lo explicaron en una rueda de prensa el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, y el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño, que estimó en un 50% la posibilidad de que la cita saliese adelante.

El Ayuntamiento se ha movido desde entonces. Son cuatro empresas las que están interesadas de una u otra manera en organizar y patrocinar el torneo. Con dos, explican las fuentes consultadas, ha sido el propio gobierno local quien ha contactado. Las otras dos han tomado directamente la iniciativa, contactado con Gijón para pulsar la situación. La última en manifestar este interés lo hizo ayer por la tarde precisamente. También ayer se mantuvo una videoconferencia con otra de ellas. Desde el gobierno local se quiere contar con el apoyo del Principado para que el torneo no solo luzca la marca de la ciudad, sino de la región. Se quiere, desde la concejalía de Deportes, mantener una reunión la semana que viene con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y con la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, para poner encima de la mesa todos los avances que se han logrado en los últimos días.

A favor de Gijón se cuenta el interés que tiene el propietario de la licencia de que la cita pueda ser en la ciudad. Dicho propietario es un empresario ruso que tiene en alta estima la capacidad de la urbe para organizar el torneo. Lógicamente, este interés no es un cheque en blanco y está sujeto a intereses económicos. Ya pasó algo parecido, apuntan las fuentes consultadas, el año pasado con la organización de la competición, que terminó recalando en Sofía, la capital de Bulgaria, al haber presentado una mayor oferta económica. Si bien, ese mayor músculo financiero, explican estas mismas fuentes, luego no se vio traducido en una organización tan exitosa como la que hubo en Asturias en el 2022.

Desde el Ayuntamiento no se tira la toalla y se sigue trabajando para poder tratar de salvar lo que en términos tenísticos se podría describir como un "match ball". Aún hay plazo para tratar de lograr una nueva empresa, pero el margen es escaso ya que antes del 5 de julio, o, como tarde, del día 10, se tendría que tener tomada una decisión. No solo desde el gobierno local se mantiene el interés en el torneo. Ayer, el concejal del PSOE Jacobo López habló sobre el tema en rueda de prensa. Comentó que el gobierno local les dijo que aún no se había firmado nada con Watergen y que, por tanto, no hay reclamación posible. Criticó en su intervención el "oscurantismo" del gobierno local con el asunto.

El Consejo de Deportes se creará en octubre y contará con entre 16 y 20 miembros El Consejo de Deportes se creará en octubre, se reunirá cada cuatro meses y estará conformado por entre 16 y 20 miembros. Así se contó ayer desde la concejalía de Deportes en la comisión de Cultura, Deportes, Festejos y Servicios Sociales a preguntas de la concejala de Izquierda Unida Noelia Ordieres. La idea es que este organismo, que el Partido popular llevaba en su programa electoral, se regule como el resto de consejos sectoriales que tiene ahora mismo el Ayuntamiento. Estará formado por más de una docena de miembros de diferentes ámbitos del mundo del deporte local. Estará presidido por el presidente del Patronato Deportivo Municipal, Jorge Pañeda, y contará con el director de la misma entidad, Pablo Blanco, que fue nombrado en febrero de este año. Además, se cuenta con que haya un secretario o una secretaria y un representante de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento. A su vez, habrá también un representante de Acedyr, la patronal de los clubes sociodeportivos en España que cuenta con una delegación en Asturias. De la misma forman parte los seis clubes sociodeportivos de Gijón y la preside el Grupo Covadonga. También habrá representantes de la federación de deportes colectivos y otro de la federación de deportes individuales. A su vez, se contará con un experto en medicina o fisioterapia, un representante de clubes deportes colectivos y otro de los individuales, así como la asociación de licenciados en Inef y Tafad. A todo ello hay que sumarle personas vinculadas al deporte que puedan ser consultadas para temas concretos. Los temas a tratar será el abandono del deporte en jóvenes y el deporte femenino.

