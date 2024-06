Mar de Niebla celebra sus 20 años en Gijón con una gran "paellada" y una propuesta para La Calzada

Dos décadas de historia y mucho futuro por delante. La Fundación Mar de Niebla celebró este sábado sus 20 años de vida por todo lo alto. Lo hizo con un acto institucional en el salón de actos de la Casa del Mar, en La Calzada, y luego con una gran paellada en la explanada del Arbeyal para más de 500 personas. La cita en la Casa del Mar dio para mucho, puesto que la Fundación desveló que va a iniciar los trámites para recuperar el salón de actos del edificio, sin uso desde finales de la década de los noventa. La idea es solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social, la titular del inmueble, una cesión a diez años del salón de actos, que antaño llegó a ser hasta un cine, y poder así abrirlo al barrio. El objetivo es que no sea solo para Mar de Niebla, sino que también esté abierto a asociaciones y clubes deportivos, así como para todos esos grupos sociales que hay en La Calzada y en la zona oeste que, al no estar registrados como asociaciones, no tienen acceso a edificios oficiales para realizar sus actos. "Queríamos reivindicar ese espacio y poder fomentar su capital cultural", aseguró Rocío Álvarez, codirectora de Mar de Niebla.

Álvarez estuvo presente a lo largo de todos los actos. La codirectora de Mar de Niebla estuvo también en la gran fiesta del Arbeyal, donde fue protagonista el arroz. La entidad logró vender más de 500 boletos para la paella, pero a la explanada del Arbeyal acudieron muchas más personas con sus propias viandas. El ambiente festivo se compaginó además con juegos infantiles y con actuaciones musicales. Hubo momentos emotivos también a lo largo de la tarde. Uno de ellos fue cuando varios trabajadores de la Fundación se subieron al escenario para cantar una canción compuesta expresamente para celebrar el vigésimo aniversario de Mar de Niebla. "Hemos tenido mucho apoyo en el día de hoy y estamos muy contentas de poder celebrar los 20 años", aseguró Álvarez.

Por la izquierda, Raquel Guerrero, Eduardo Regueiro y Rocío Álvarez, ayer, en el Arbeyal. | Ángel González / Pablo Palomo

La paella empezó a repartirse a eso de las dos de la tarde. La elaboró Confusión Comidas, una cooperativa de Cabranes escogida para la ocasión. Fani Herrera y José Manuel Fernández fueron dos de los que disfrutaron de ella. "Llegué a Gijón hace ya varios años viniendo de Palma de Mallorca y desde entonces soy socio de Mar de Niebla", contó Fernández. "Ayudan mucho a los jóvenes, a los mayores, a los parados y a los inmigrantes. Su labor es realmente maravillosa", añadió.

"Hacen cosas muy chulas y con esta paella nos beneficiamos todos", expresaron, por su parte, Marta Prendes, David Pérez y Verónica Árias, que acudieron al Arbeyal con sus hijos. "Es un orgullo que Mar de Niebla cumpla 20 años porque hacen muchas cosas para el barrio", postularon Purificación Canal y sus amigas Albina Gutiérrez, Rosalía González e Inma González. Ellas cuatro, ya jubiladas, acuden a la Fundación para aprender sobre el uso de los teléfonos móviles. Acaban de empezar con el curso, pero ya saben unas cuantas cosas. Y lo que les queda por aprender se lo enseñará Mar de Niebla.

