"El dueño de la licencia del ATP pide un dinero que ahora mismo nadie está dispuesto a poner"

Pablo Blanco García fue nombrado director del Patronato Deportivo Municipal el pasado 20 de febrero. "Es un trabajador de la casa", destacó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, en referencia a los casi ocho años de trayectoria del que hasta hace cuatro meses era el director de Programas Deportivos del ente municipal. Concede su primera entrevista tras su nombramiento a LA NUEVA ESPAÑA en el Palacio de los Deportes de La Guía, donde acaban de culminar unas obras de reparación en la cubierta.

–¿Ha sido más fácil el aterrizaje siendo "trabajador de la casa?

–Ha sido difícil y duro. Y si lo ha sido para mí, que conozco el Patronato y el funcionamiento de la administración, no me quiero imaginar para alguien que viniese de fuera.

–Prácticamente pasó de compañero a jefe de la noche a la mañana para el personal.

–Sí, pero lo hemos llevado muy bien en líneas generales. He de decir que si yo me planteé optar al puesto es por el personal que hay, que está muy implicado. El primer día mantuvimos una reunión y les dije que confío plenamente en ellos y que vamos a tratar de continuar haciendo bien lo que hacíamos bien, y de mejorar aquellas cosas que se podían mejorar para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Y así lo estamos intentando.

–"Antiguas", "saturadas", "sin mantenimiento"... Así definían las instalaciones los usuarios en un informe elaborado por el propio Patronato.

–Poner las instalaciones a punto es una de las claves. Había un déficit a nivel de reparaciones importante. Aunque es un trabajo que no se ve tanto en el día a día, son unas instalaciones que nos dan un servicio brutal, y por ello tenemos la intención de, poco a poco, ir mejorándolas. Ya hemos reparado cubiertas del Palacio de los Deportes, en el Llano, La Tejerona, también en la piscina de El Coto, que abrió el lunes, vamos a afrontar obras en Mata Jove...

–Los campos de golf también estaban en el ojo del huracán.

–Los campos de golf de la Llorea y el Tragamón han experimentado una mejora brutal a través de la nueva empresa de mantenimiento junto con el personal del Patronato. Incluso en torneos recientes han recibido las felicitaciones de la Federación Española de Golf.

–¿Hay opciones de que veamos otro torneo de tenis de la ATP en este Palacio de los Deportes?

–Yo creo que un evento como el de la ATP es un proyecto de ciudad, no solo del Patronato, aunque finalmente se decidiese que fuésemos nosotros quienes lo asumiéramos. La gran diferencia con hace dos años es que en 2022 fue la Federación Española de Tenis, mediante un convenio, quien nos ofreció la organización. Ahora esto es diferente. Teníamos un acuerdo con la empresa Watergen, que se iba a encargar de la organización y patrocinio del torneo pero que, como explicó el concejal de Deportes, se ha caído por cuestiones diplomáticas. Ahora estamos tratando de negociar que haya una empresa por un lado que lo organice y otra que lo patrocine.

–¿Son optimistas?

–El tiempo pasa, el dueño de la licencia pide un dinero que ahora mismo no hay nadie dispuesto a poner y puede haber otras ciudades interesadas en conseguirlo que sí lo ofrezcan. Las próximas semanas serán cruciales.

–Es una situación que suena parecida al Mundial. ¿Le hubiese gustado que El Molinón fuese sede?

–En mi opinión personal, porque esto es algo que no dependía del Patronato, el Mundial hubiera venido muy bien a la ciudad. Pero como expuso la corporación municipal, más allá de que el Ayuntamiento pusiese dinero, se necesitaba una ayuda o colaboración por parte del Principado y del Sporting que, por lo que he leído en prensa, no había. Entiendo que en estas circunstancias era poco viable para las arcas municipales.

–Otro gran proyecto que ha sonado para la ciudad es la creación de un gran circuito hípico en el norte que tendría como sede Gijón, en las instalaciones del Chas y Las Mestas.

–Se ha hablado con los impulsores y se les ha pedido un proyecto. Actualmente estamos a la espera de que nos lo hagan llegar para que lo estudiemos.

–Una de las principales dificultades que parecía acarrear era la incompatibilidad de la liga con la actividad normal de Las Mestas.

–Lo que sí puedo adelantar es que el Patronato va a mantener siempre lo usos deportivos de Las Mestas. Es decir, la pista de atletismo, la de patinaje o el velódromo, donde entrenan cientos de personas y donde se desarrolla parte de nuestra oferta deportiva, tienen que seguir funcionando.

–¿Habrá novedades en la próxima edición del Concurso Hípico?

–El Hípico de Las Mestas es un evento imprescindible en el calendario de Gijón al que cada año se acercan unas 45.000 personas. Vamos a mejorar la infraestructura lo máximo posible, y entre las principales novedades estará que se podrán comprar las entradas y los abonos por internet, aunque también mantendremos la venta en taquilla.

–¿Afectarán las obras de renaturalización del Piles?

–El octógono, que es el punto de acreditaciones, tendrá que tirarse y se reubicará en otro punto, con un edificio modular, pero eso será más bien de cara al año que viene. En esta edición tendremos que mover la zona del "village comercial", y cambiaremos la distribución de las carpas.

–¿Ve viable que el Grupo pueda ver colmadas sus expectativas de que sus piragüistas vuelvan al Piles?

–A corto plazo, por lo que he visto publicado, no parece posible, pero no es una decisión que dependa de nosotros.

–La Federación de Vela propone la creación de un centro náutico municipal en la varada de Fomento, adonde se trasladará también el piragüismo del Grupo. ¿Les gusta la idea?

–El problema es que ese suelo es una concesión y nosotros no podemos hacer una inversión en esas instalaciones que están en manos de la Federación de Vela. Nuestra labor allí podría ser, como máximo, hacer de mediador para ponerles en contacto con otras entidades.

–Con el verano llegan también a su pico de actividad, con numerosas actividades infantiles.–Si coges el folleto de Gijón Verano, el 40 o 50% de las actividades son nuestras. Tenemos más de 50 cursos diferentes, campamentos, campus, colaboramos con otros clubes para cederles instalaciones y que organicen actividades y hemos aumentado el número de plazas inclusivas. Creo que tenemos una oferta muy completa y tenemos que seguir mejorándola.

–También han anunciado recientemente cambios en las líneas de subvenciones.

–La idea, como ya adelantó el concejal, es dividir la subvención del programa de escuelas deportivas y los convenios con las distintas entidades. Así, recibirán un importe por su actividad deportiva de alto rendimiento y, por otro lado, podrán concurrir a las ayudas para esa parte formativa. De esta manera creo que van a poder recibir algo más de dinero y también será una mejor gestión administrativa, ya que desde Intervención nos decían que esto era mejorable. También lanzaremos una ayuda de becas deportivas a jóvenes deportistas en colaboración con la Fundación Caja Rural de Gijón, que conjuga tanto el apartado deportivo como el académico.

–¿Cuál es el objetivo fundamental que se marca a más corto plazo?

–Sin lugar a dudas, uno de los objetivos fundamentales, tal y como dijo también el concejal en mi nombramiento, es digitalizar el Patronato Deportivo Municipal para llevarlo del siglo XX al XXI.

