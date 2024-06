Gijón presenta su programación estival: "El verano ha vuelto mejor que nunca"

"Nuestra ciudad será el sitio en el estar, el lugar para compartir y en el que emocionarse". El gobierno local presentó esta mañana la programación veraniega de Gijón. Lo hizo en un acto celebrado en el Jardín Botánico, una elección que no fue baladí, pues el recinto recupera este 2024 sus conciertos estivales. Fue una puesta de largo por todo lo alto, presentada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, el portavoz municipal del gobierno local y edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, y el presidente de Divertia, el edil no adscrito Oliver Suárez. "Durante los próximos meses Gijón se convertirá en una ciudad escenario", resaltó Suárez, que definió la programación estival con un "de todo para todos".

Para Moryón, la clave de la programación estival es "escuchar mucho y arriegsar poco". "Tras unos años marcados por la pandemia y cierta experimentación que no terminó de conectar a la ciudadanía, creo honestamente que Gijón va a recuperar a través de este programa esa sintonía con el verano que define a la ciudad desde junio hasta septiembre", destacó Moriyón, que también resaltó el trabajo de la concejalía de Festejos y de Divertia "en los últimos meses, y que involucra también a otras áreas y empresas municipales, reflejo de un gobierno que funciona". Puso el acento también la regidora en la colaboración público-privada, que ejemplificó con la labor de "dos de las mayores productores de España, Bring the Noise y Two Monkeys, que no solo siguen teniendo su sede en Gijón, sino que contribuyen con citas como Metropoli o Tsunami dos festivales indispensables en el calendario", pronunció, antes de concluir: "Hay sensaciones que están por encima de cualquier relato La de un verano en Gijón solo la conoce bien quien la vivió. El verano ya está aquí, ha vuelto mejor que nunca, volvió el verano a Gijón y volvió el brillo que la ciudad merece".

Por lo demás, el acto tuvo pocas novedades más allá de las ya publicadas hasta ahora por LA NUEVA ESPAÑA. El gran pistoletazo de salida de la programación estival será la madrugada del 24 de junio, la de la hoguera de San Juan. "Este año no habrá orquesta. Como trasladaron desde Divertia, se ponía orquesta únicamente cuando al día siguiente no era laborable", explicó Suárez, quien aseguró que sí habrá grupos folclóricos y espectáculo de fuegos artificiales. Sobre el tamaño de la fogata, señaló que serán también que las dimensiones de la pira "serán las de otros años". "Bastante grande es", apuntó.

También incidió Suárez en que este año habrá actividades en todos los barrios con el programa "Arte en la calle", que empieza esta semana, y nuevamente destacó el crecimiento de la Semana Grande, la más larga de la historia. "Destaca que habrá gran participación de artistas asturianos", ensalzó Suárez, despejando así cualquier atisbo de polémica, después de que hace un año, Vox, por entonces aún en el gobierno local y con el propio Suárez en sus filas, advirtiese que "cerrarían la puerta" a artistas "que usen la cultura asturiana para hacer política" en Gijón. Sobre la cartelera de actuaciones, Suárez destacó: "Tendremos a 'Nacha Pop', 'Seguridad Social', Rodrigo Cuevas o Rozalén en Poniente; y 'Australian Blonde' o Mina Longo en la Plaza Mayor".

Más fechas y actividades: el Festival del cielo comenzará con actividades infantiles el 15 de julio, y tendrá su plato fuerte el fin de semana del 28, con el gran Festival Aéreo. El 4 de agosto se celebrará la jira al Cerro de Santa Catalina, que tendrá un desfile desde El Molinón hasta el cerro; y del 8 al 18 de agosto estará en el Jovellanos el musical "Chicago", "un espectáculo cinco estrellas", en palabras de Suárez. A todo esto hay que sumar todavía: Metrópoli, Tsunami, Euro-yeyé, Gijón Life, Oktoberfest o la Fiesta de la sidra. "De todo y para todos. Ese era el objetivo cuando llegamos al gobierno hace un año", enfatizó.

Una de las incógnitas que aún quedan por desvelar será la ubicación de las casetas hosteleras en la Semana Grande. "Tenemos tres propuestas y vamos a analizarlas con los técnicos, esperamos tener una resolución a finales de esta semana o comienzos de la que viene", precisó Suárez.

Por su parte, el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, dejó varias reflexiones sobre la labor del actual gobierno local, que justo este lunes cumple un año al frente del Consistorio: Gijón vuvle a ser parada obligtoria de las grandes giras nacionales; la importancia de la colaboración público-privada, que permite la llegada de conciertos internacionales como el de "The Scorpions"; el crecimiento en días de la Semana Grande; y el surtido de actividades, no siempre de gran calado, que permiten completar una variada agenda de actividades que llega a distintos barrios o instalaciones como el propio Jardín Botánico. "Estamos contentos de recuperar ese verano gijonés que no descansa", concluyó el edil.