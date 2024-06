Esta es la hoja de ruta para Gijón del año II de la nueva era Moriyón: Comisaría, Tabacalera, Naval Azul, Parque Tecnológico, Moreda, vial de Jove...

Los retos de futuro para la ciudad

Unas ordenanzas comprometidas por la revisión fiscal a la baja. En la concejalía de Hacienda la celebración del primer año de gobierno coincide con el inicio de los preparativos para elaborar el nuevo presupuesto. Claro que antes de aprobar las cuentas hay que aprobar las ordenanzas fiscales. Foro y PP tienen pendiente esa «revisión a la baja» de la fiscalidad que da forma al punto 1 de su pacto de gobierno y que no se vio reflejada en su propuesta para el actual ejercicio. De hecho, más que rebajar, el gran cambio en impuestos, tasas y precios públicos en 2024 fue la subida del precio por la recogida de basura. El próximo 30 de septiembre es la fecha fijada para que la modificación de las ordenanzas fiscales pase por el Pleno.

Dos millones por distrito y otros compromisos presupuestarios. El día 30 de este mes es la fecha que ha dado la edil de Hacienda a sus compañeros para que le remitan sus propuestas para las nuevas cuentas. La idea es acelerar los plazos para que el presupuesto de 2025 entre en vigor el 1 de enero. Y para eso no basta con que pase por el Pleno antes de que suenen las campanadas. A la hora de ponerle números a lo comprometido hay que tener en cuenta que el actual gobierno anunció que los consejos de distrito –hay seis– pasarían a decidir el destino, no de uno, sino de dos millones de euros en su territorio. Y que se volvería al formato de basar la elección en propuestas del consejo y no del gobierno, como se hizo entre polémica en este año.

Naval Azul blinda el suelo de su futuro en El Natahoyo. Naval Azul es el nombre del gran proyecto de regeneración de la costa de El Natahoyo y creación de un parque empresarial vinculado a la economía azul a desarrollar en el suelo que ocupara el astillero Naval Gijón. En unos meses tocará formalizar la compra con el Puerto de su parte de ese suelo –un 60% del total– por 4,6 millones e intentar cerrar las negociaciones que los munícipes están teniendo con Pymar para intentar conseguir el otro 40%. Además, se debe dar forma al plan especial que ordene ese espacio y también conviene avanzar en la búsqueda de inversores. El Principado tiene sus ojos puestos en esta zona para la construcción de vivienda pública.

Una intermodal de Moreda con coste definido, a la vuelta de la esquina. Aunque la mayor parte del trabajo no depende del Ayuntamiento, hay muchos hitos a la vuelta de la esquina. Empezando por esa reunión solicitada al Ministerio de Transportes para concretar los desajustes que se dan en la zona fronteriza entre el espacio diseñado por Transportes para ubicar la nueva intermodal y el planteado por el Ayuntamiento para reubicar los pisos del Solarón y dejar la parte central como gran parque. Entre lo que hay que matizar está el diseño del vial de Carlos Marx, que sustituirá a al viaducto, algo que se espera para finales de este año. Antes, en julio, está previsto que el Ministerio presente el proyecto de estación y con ello su coste económico.

Una Comisaría en la recta final. La futura estación intermodal tendrá como vecina a la futura Comisaría de la Policía Local. La obra, que empezó en 2020, está transitando su etapa final combinando los remates físicos en el nuevo edificio y la urbanización de su entorno con la instalación del gran centro de proceso de datos (CPD) que será nuevo cerebro de todo el Ayuntamiento. El plan es que todo esté rematado a finales de este año y comience un proceso de trasvase, que será por fases, del personal desde su actual sede de la calle San José. Y claro, eso abre el melón de qué hacer con ese nuevo edificio municipal que se queda sin usos.

El primer contrato para peatonalizar el Muro. Peatonalizar el Muro es un proyecto de largo recorrido pero sobre el que el gobierno, y más en concreto Foro que lo incluía en su programa electoral, empezará a dar pasos en breve a través del encargo de un estudio de viabilidad. Un estudio que, según el actual cronograma de trabajo, se podría licitar a lo largo del verano para que estuviera redactado en el ultimo trimestre de este 2024. ¿Qué se le pide a quien haga el estudio? Pues que defina el alcance del proyecto y sus posibles soluciones técnicas de cara a dar el siguiente paso en un recorrido que todos tienen claro que será largo, complicado y costoso.

Nuevas viviendas sociales en Peritos. El acceso a la vivienda se ha vuelto poco menos que una misión imposible para los más jóvenes. Para tratar de paliarlo, el Principado tiene en marcha el proyecto de construcción de bloques de viviendas en los antiguos terrenos de la Escuela de Peritos. El gobierno autonómico plantea alumbrar 250 pisos que serán destinados, preferentemente, a menores de 35 años. La actuación, en la que también está proyectada la construcción de un parking para 411 vehículos, requerirá una inversión de 44 millones. Además, también se prevé que pueda haber espacio para servicios públicos en la promoción.

La renaturalización del Piles se lleva por delante el anillo navegable. Tras muchos meses de espera, y más líos de lo que se podía calcular, mañana comienzan los trabajos físicos del proyecto de renaturalización del río Piles. Una de las grandes actuaciones medioambientales que la ciudad tienen en marcha y que, completada con actuaciones de renovación de colectores que impulsa la Empresa Municipal de Aguas (EMA), buscan eliminar cualquier foco de contaminación del río y, de paso, de San Lorenzo. Para después del verano está previsto que comiencen las obras del colector del Peñafrancia, clave en este operativo. Uno de los primeros movimientos de la renaturalización es desmontar el anillo navegable.

Servicios Sociales renueva la concesión de la ayuda a domicilio. Lo más inminente que tiene en su agenda la Fundación Municipal de Servicios Sociales es completar el proceso de selección de la empresa que se haga cargo del servicio de ayuda a domicilio. No es asunto menor si se tiene en cuenta que son 50 millones de euros sumando los dos años iniciales y que afecta a una plantilla de cerca de 400 trabajadoras que atienden a unas 1.700 personas en todo el municipio. Se espera que la licitación pueda estar completada en unas semanas. Hay tres empresas que aspiran a prestar este servicio.

El Parque Tecnológico da su salto a la Pecuaria. Dos movimientos a corto plazo sobre el gran parque empresarial municipal de la Milla del Conocimiento y motor de la economía local. Por un lado se van a sacar a licitación las cuatro parcelas libres del actual Parque Tecnológico lo que conllevará completar el uso de su actual ubicación y, por otro, se va empezar a comercializar suelo de la primera fase de su ampliación en el terreno de La Pecuaria. Estas primeras licitaciones son posibles tras un cambio en los suelos afectados por cada fase para que todos los de la primera fueran municipales y, por tanto, estuvieran disponibles sin más problemas.

Bonos al comercio y otras actuaciones del «Gijón Futuro». Firmado en marzo, toca ir desarrollando las actuaciones del pacto de concertación «Gijón Futuro» con un compromiso de gasto para lo que va de año de unos 19 millones de euros. Quizás una de las que puedan ser más visibles para los gijoneses serán los nuevos bonos para compras, que se quieren estrenar en otoño con un sistema muy distinto a los que se pusieron en marcha tras la pandemia. Ahora se trata de fidelizar al cliente, al que se le hará en la compra un descuento que podrá gastar en otra compra en otro negocio, generando así una cadena de descuentos.

Cimadevilla, entre la paralización de pisos turísticos y el hotel de lujo. Tabacalera marcará el futuro de Cimadevilla, pero también lo hará, si sale adelante, el proyecto que ubica en el barrio el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad. El Ayuntamiento está a la espera de que el nuevo promotor le presente su propuesta. Mientras, el área de Urbanismo se prepara para hacer la modificación puntual del plan especial que permita ese nuevo uso de lo que fuera sede administrativa portuaria. En ese contexto el gobierno impulsaría su reforma de la cuesta del Cholo para incluir un gradería. Antes, en unos meses, comenzará la construcción de un tramo de plataforma única entre Tránsito de las Ballenas y Honesto Batalón.

Tabacalera presenta su nuevo proyecto en la «vía gijonesa». En las próximas semanas se calcula poder presentar el proyecto de las obras físicas que convertirán Tabacalera en el nuevo gran polo cultural de la ciudad y pilar de esa «vía gijonesa» de la cultura que reivindica la Alcaldesa. Un proyecto de obras que movilizará cerca de 21 millones de euros, cuya ejecución se prolongará durante dos años y medio. A partir de un calendario de trabajo que tendría su comienzo a principios de 2025 y donde no solo hay que tener en cuenta las acciones a desarrollar sobre el edificio histórico, sino que se deben construir dos edificios nuevos a su lado. Uno de ellos para uso hostelero y otro con capacidad para un salón de actos de 400 plazas y dependencias municipales. Tabacalera es uno de esos proyectos cuyo inicio se va a blindar en el presupuesto municipal de 2025. Al igual que Naval Azul.

Pendientes de las prórrogas para obras con fondos europeos. Sobre el proyecto de la zona de bajas emisiones hay una petición del Ayuntamiento para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos. Una prórroga necesaria ya que, de lo contrario, se incumplirían los tiempos exigidos en base a la recepción de ayudas europeas y habría que devolver el dinero. El hecho de que todos los ayuntamientos hayan tenido los mismos problemas y que el gobierno de España esté tan interesado como el de Gijón en que se ejecuten esos proyectos y cumplir con Europa hace pensar que esa prórroga llegará. El problema es que no es la única que se necesita. También se están negociando para actuaciones tan importantes como las reformas integrales de los colegios de Castiello y Los Campos. Aquí la situación es peor. Sin prórroga ni fondos europeos, el Ayuntamiento ya anunció que no puede asumir los 10 millones de la obra.

El Molinón y Fomento, nuevos carriles bici en cartera. Tras el verano. Esa es la fecha anunciada para ponerse manos a la obra en el desarrollo de dos nuevos carriles bici: el de Fomento y el del Molinón. En el caso de Fomento se trata de poner solución a los problemas de convivencia que, desde hace años, genera entre ciclistas y peatones tener que compartir la acera sin más límite que unas líneas descoloridas. Ahora el carril será segregado robándole el espacio a la zona de parking, que se compensarán en la zona del museo del Ferrocarril. Son 350.000 euros que se pagan con fondos europeos. La obra de la nueva vía ciclable de El_Molinón, con 667 metros de nuevo itinerario, se espera que pueda estar lista antes de que acabe el año. Cuenta con un presupuesto de 195.000 euros.

Gijón espera que el Ministerio mueva ficha con el vial de Jove. Al oeste de la ciudad también se piensa en contaminación. Aunque no sea fluvial, sino atmosférica, y sin esperanzas de cambio a corto plazo. La ciudad y su Ayuntamiento están a la espera de que el Ministerio de Transportes defina su alternativa al vial de Jove tras suspender el Ministerio la licitación para hacer el comprometido vial soterrado y dejar claro la sociedad gijonesa que no acepta un vial en superficie que traslade los camiones, y con ellos el problema, de la avenida Príncipe de Asturias a Jove. El secretario de Estado dejó entrever que se trabajaba en una opción mixta, pero el Consejo Social está esperando la documentación de la propuesta concreta para poner en marcha el grupo de trabajo específico comprometido en su última reunión.

La Ería del Piles, una operación de costa a reactivar. El equipo de gobierno ha fijado su mirada en la Ería del Piles con la intención de reactivar un proyecto básico en la regeneración de otra parte de la costa gijonesa, esta vez en la zona este. Tras frenar un intento de los promotores de que se le recalificara el suelo para hacer viviendas, el Ayuntamiento busca la fórmula para sacar esos terrenos de su letargo. El Plan General le da a ese espacios usos terciarios: hosteleros, comerciales, hoteleros, recreativos o de oficinas.

La Calzada ultima su zona de bajas emisiones. El Ayuntamiento tiene hasta finales de año para completar la –obligada por ley y comprometida por fondos europeos– zona de bajas emisiones de La Calzada: la primera de la ciudad. Su puesta en marcha debe contar con una ordenanza que la regule y sobre la que ya se está trabajando. Eso sí, el compromiso político es que no haya sanciones mientras no haya un vial de Jove que elimine los camiones del corazón de La Calzada.

El reajuste de las ayudas a vivienda. El reparto de ayudas al alquiler es el eje central de la existencia de la Empresa Municipal de Vivienda. Desde la dirección de Emvisa se trabaja ahora en reformular esas ayudas para que puedan llegar a más familias y ser más acordes con la realidad del mercado. El plan pasa por ampliar el nivel máximo de ingresos que se pide a quienes optan a esas ayudas y por subir la dotación de esa ayuda.

Una nueva participación que arranca con un nuevo reglamento. El nuevo reglamento de participación ciudadana está en su fase final con la intención de que se aprueba antes del verano. Es la primera pieza para poder concretar un nuevo modelo de participación, dando respuesta así a una histórica reivindicación vecinal. Además, se están poniendo en marcha la mayor parte de los consejos sectoriales para favorecer la integración de la sociedad civil en los debates municipales. Otra cosa será el peso de su opinión en las decisiones.