Así se preparada "Chicago", el gran musical del verano de Gijón

Chicago, años 20 del siglo pasado. Roxie, una ama de casa y bailarina, asesina al amante que la quería abandonar y descubre una nueva manera de alcanzar la fama. La trama del icónico musical "Chicago", una de las joyas de Broadway, llegará a las tablas del teatro Jovellanos de Gijón este verano con quince funciones programadas entre los días 8 y 18 de agosto. La representación tendrá como actriz principal a Silvia Álvarez, que ya hizo lo propio en la puesta en escena de la pieza en Madrid y que ya había participado en la obra como bailarina. "Supone un esfuerzo muy grande traer una producción así a España", aseguró Víctor Conde, director residente de una producción que, señala, "viene dirigida directamente desde Nueva York": "No pondremos ni un foco de menos". El elenco cuenta con 24 actores y 11 músicos.

A juicio de Álvarez, "Chicago" es una obra en la que "las mujeres tienen mucho peso" y a través de las cuales se cuentan problemas sociales que siguen hoy vigentes. "Puede incluso que esté hoy más vigente que entonces", apostilla el director, que cree que con este musical se ofrece la posibilidad de "reflexionar" sobre una amplio abanico de problemas sociales como las "fake news".

Respecto al apartado técnico, y aunque tanto el director como la actriz insisten en que la puesta en escena replica la de la obra original de Broadway, la producción que llegará a Gijón este agosto cuenta, también, con una esencia particular. "La Roxie de Silvia no es igual a ninguna otra. No existen dos Roxie iguales y cada 'Chicago' que se hace es distinto, porque la obra se basa en los intérpretes. Es un espectáculo muy desnudo y basado en el actor", cocnretó el director.