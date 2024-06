El PSOE reprocha el "populismo" del gobierno "de las infografías"

"El populismo es lo que tiene: mucho ruido y pocas nueces". Luis Manuel Flórez, "Floro", portavoz del grupo socialista, escenificó así ayer lo que a su juicio ha supuesto este primer año del gobierno local. Lo dijo en la Casa del Pueblo acompañado por el resto de ediles del grupo –a excepción de Juan José Alonso Ordiales, que estaba trabajando, y con la incorporación tardía de María Caunedo por el mismo motivo– como inicio a un largo balance con el que buscaba justificar la "parálisis" que le reprocha al bipartito. Aseguró que, más que "grandes proyectos", este último ha sido un año de "grandes infografías". Sostuvo, también, que su grupo ha hecho "una labor de oposición muy intensa" y que el gobierno les tiene "apartados y excluidos". "No nos llaman para nada, pero tendemos la mano", señaló Floro, que se reafirmó en su intención de mantenerse como portavoz. "Si no me echan, claro que sí", bromeó.

A juicio de Floro, el plan de vías "no avanza". "Hubo otro cambio de opinión. En 2019 decían ‘sí’ a los edificios (en el Solarón), luego dijeron que no y ahora dicen que depende, que unos pocos. Tampoco se ha dado respuesta al problema de la financiación", resumió. Sobre el proyecto Naval Azul en los viejos astilleros, insistió Floro en que la compra de los terrenos del Puerto "no tiene valor", porque se tendrían que haber logrado con "una cesión casi gratuita". Sobre lo que él denominó el "proyecto estrella de Foro", el soterramiento del Muro, aseguró que los 100.000 euros presupuestados no permitirán hacer "ni tres catas seguidas".

Floro reprochó también la "ausencia de análisis" en materia fiscal, vaticinó un futuro "poco halagüeño" para cumplir con la regla de gasto y lamentó que no se "priorice" el empleo porque, dijo, pactos de concertación anteriores al recientemente aprobado "invertían más" en estas políticas y porque "no hay compromiso con la industria". Sobre las empresas municipales, explicó temer que la inversión para renovar la flota de Emtusa "hipoteque futuros mandatos", aseguró que "el intento de desacreditar" al anterior gobierno en su gestión de Emulsa "le salió mal" al bipartito y aseguró que "no hay nada nuevo" respecto a inversiones de la EMA. Sobre Divertia, recordó el "fiasco" del Gijón Arena, anulado por problemas para montar la cúpula que iba a cubrir la plaza de toros. Él la llamó ayer en broma "la pajarera".

En materia de servicios sociales, Floro llegó incluso a emocionarse "por rabia" y por lo que tildó como una "situación desoladora". La edil Natalia González explicó después que, a juicio de su grupo, el trabajo de "planificación a futuro" del anterior mandato "se ha quedado guardado en un cajón". Sobre cultura, dijo Floro que "faltan proyecto de ciudad" y que se está "privatizando", y en materia de igualdad aseguró que no ha habido avances y sí "retrocesos" como la no aprobación de la declaración institucional que Xega proponía en apoyo del colectivo LGTBIQ+. Sobre movilidad, reprochó que no se haya aprobado la ordenanza de bajas emisiones y que se insistiese en anular la de movilidad. "Hay riesgo de perder fondos europeos en esta y otras áreas", aseguró.

Floro, por último, reprochó el "inmovilismo" ante el Mundial y las "dudas" respecto al ATP de tenis, así como el "retraso" de la ordenanza de participación, del consejo de bienestar animal y de la instalación de cámaras de seguridad. Sobre esto último reprochó, de hecho, que "la mayoría" estén en la zona este, "donde vive la Alcaldesa", a quien criticó por la "mentira electoral" del pacto ya disuelto con Vox. "Para ella todo vale", dijo.