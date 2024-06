Las casetas hosteleras de la Semana Grande se espera que incluyan terrazas

Las casetas hosteleras de la Semana Grande tendrán zona de terraza. O, al menos, esa es la idea con la que trabaja el Ayuntamiento para dotar a los puestos, entre los que habrá una amplia variedad gastronómica y estarán ubicados en el paseo de Begoña, de mesas y sillas. Con esto, lo que se pretende es hacer más atractiva y cómoda para el público esta nueva oferta hostelera, una de las grandes novedades de la próxima Semana Grande.

La idea de ampliar la oferta hostelera durante la Semana Grande con dieciséis casetas es una idea que lleva años flotando en Gijón. El año pasado, tras los festejos, Otea, la patronal hostelera, fue de las primeras en alzar la voz para pedir la reconsideración de este proyecto. Si bien, por aquel entonces, los empresarios apostaban por llevar estas instalaciones a los barrios, con la idea de ampliar el epicentro festivo durante los días de Semana Grande.

Finalmente, el guante ha sido cogido, pero a medias. Como había anunciado hace meses el presidente de Divertia y concejal no adscrito, Oliver Suárez, en la Semana Grande de 2024 sí habrá casetas, pero no en los barrios. La idea con la que se trabaja en Divertia es que las casetas, una quincena, se ubiquen en el céntrico paseo de Begoña.

Los puestos estarán abiertos al público del 5 al 18 de agosto y en ellos habrá una amplia variedad de oferta gastronómica, con unos stands en los que se ofrecerá bebida y otros con comida. La idea es que, además, haya mesas y sillas en la calle para facilitad la comodidad y el consumo de los clientes, aprovechando así las buenas temperaturas que se esperan para esa época del año.

Suárez aseguró el lunes, durante la presentación de la programación del verano, que tuvo lugar en el Jardín Botánico, que la decisión definitiva sobre la ubicación de las casetas y el nombre de la empresa que las explotará aún no está decidido. "Esperamos tener una resolución sobre este asunto a finales de esta semana o comienzos de la que viene", aseguró el edil no adscrito. Tal y como afirmó el propio concejal, esta decisión no deberá pasar por el visto bueno del consejo de Divertia.

La incorporación de la casetas hosteleras llega en el año en el que la Semana Grande de Gijón será más grande que nunca. Se celebrará del 3 al 18 de agosto y entre la programación para esas fechas destacan los conciertos gratuitos. En la playa de Poniente actuarán, entre otros, Rodrigo Cuevas, Rozalén, "Seguridad Social" o "Nacha Pop". También habrá conciertos en la Plaza Mayor, donde se esperan a artistas locales como "Australian Blonde", Falete o Mina Longa.

