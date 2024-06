Expertos en cuidados a mayores urgen adaptar las viviendas para evitar saturar las residencias

Si se la compara con otros países, la tasa de "institucionalización" de personas de la tercera edad en residencias de mayores es "muy alta". Así lo señaló ayer Adelina Comas-Herrera, directora del Observatorio Global de Cuidados a Largo Plazo de la London School of Economics, que impartió la ponencia inaugural de las nuevas jornadas que impulsa en el recinto ferial el Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC), un proyecto fundado en 2022 por el Principado y las entidades camerales de Gijón, Oviedo y Avilés. La cita termina hoy con otra jornada de mesas redondas y talleres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, destacó la vinculación de este proyecto con la llamada Estrategia CuidAs, un nuevo marco de cuidados a nivel regional que ella considera que será "pionero" y que busca mejorar la "calidad y calidez" de los cuidados a las personas de tercera edad. "Es una población que va en aumento y el reto es innovar en el diseño de toda esa estrategia", explicó. En esa búsqueda de alternativas, la presencia de Comas-Herrera buscaba aportar la experiencia que ella tiene de primera mano de Reino Unido, donde, explicó, ella ve claros "contrastes". "Allí sí ha habido un cambio muy importante a lo largo del tiempo en la severidad de la dependencia de las personas que están en residencias", detalló la experta, que explicó que las residencias, allí, son un lugar para cuidar de personas "con necesidades más complejas". A cambio, añadió, el país cuenta con "medio millón de plazas de viviendas con apoyos y servicios" para personas mayores "que puedan tener necesidades, pero también cierto nivel de independencia". A su juicio, ese podría ser uno de los modelos a aplicar en Asturias y en todo el territorio nacional, donde ella siente que faltan "alternativas" a un modelo residencial que sigue sin encontrar "su lugar estratégico".

Parte del público asistente al acto. | Marcos León / S. F. Lombardía

Puso también de ejemplo la experta la zona de Escandinavia, donde "los apoyos en casa son mucho más intensivos y regulares", lo que a su juicio podría replicarse en España con un refuerzo del ya existente servicio de ayuda a domicilio. Citó, también, el ejemplo de Japón, donde cuentan con un modelo de centros de día más completo. "Son sitios no solo para el cuidado, sino para mantener la salud y favorecer la interacción social", resumió. Comas-Herrera, además, explicó que, respecto a cómo podría financiarse un cambio de modelo, "es difícil" cuantificar un sistema de cuidados que, en muchos casos, no llega a las estadísticas. "Cuando un país aparece como que gasta poco en cuidados, lo que está pasando es que en ese país son las familias las que están haciendo la mayor parte del esfuerzo, y eso no se contabiliza", señaló. A su juicio, la hoja de ruta debería pasar siempre por favorecer que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en su casa o en su comunidad, y recalcó que la inversión para lograrlo implicaría, a la vez, beneficios. Explicó, por ejemplo, que la falta de cuidados a personas mayores acaba provocando ingresos hospitalarios innecesarios. Y recalcó que, en muchos casos, "adaptar" las viviendas antiguas podría facilitar ya la autonomía de muchos mayores.

Junto a Del Arco, acompañaron a la ponente el empresario Antonio Corripio; el tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Ángel García; el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López-Ferrer; la concejala gijonesa Ángeles Fernández Ahúja; el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; y el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón. "Tenemos un lleno absoluto", se felicitó el vicepresidente de la Cámara gijonesa. "El envejecimiento es también una oportunidad de negocio", añadió el presidente de la entidad avilesina. "El proyecto está siendo un éxito para el sector", completó el tesorero ovetense. Fernández-Ahúja, por último, recordó el proyecto gijonés en curso de paliar la soledad no deseada de personas mayores de 80 años. "La mayoría viven en la zona centro", recordó.