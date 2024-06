La izquierda y los vecinos piden al gobierno que no renuncie a que Prendes Pando "pertenezca a Gijón"

Que no se renuncie a recuperar el viejo palacio de justicia de Prendes Pando para darle usos públicos y que no se dejen los proyectos de carácter social en un segundo plano fueron los dos mensajes que la izquierda municipal enviaba al gobierno tras reconocer la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que el alto coste de rehabilitación del edificio les está haciendo dudar de seguir adelante con el plan para su recuperación. Un plan que conllevaba la cesión gratuita al Ayuntamiento del inmueble por parte del Principado y una subvención directa desde la comunidad autónoma de 4 millones, pero vinculados a los usos sociales del inmueble, una de cuyas plantas se quedaría el Principado para trasladar allí el centro de mayores que ahora está de alquiler en San Agustín. "Estamos metidos en muchas cosas y tenemos que priorizar", explicaba la Alcaldesa sobre una rehabilitación cuyo coste estimó en 25 millones. Aunque ayer su edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador hablaba de otros informes que rebajan ese coste a entre 15 y 20 millones.

"¿De verdad éste no es un proyecto en el que merezca la pena entrar? Otros sí y este no. Se hace una gran comisaría de Policía y se plantea un nuevo edificio para Bomberos y nadie se rasga las vestiduras. Eso no es discutible, pero si lo es un centro para el cuidado de las personas cuando ese debería ser un objetivo claro de la acción política", recordaba la edil socialista Natalia González para quien el gobierno de Foro y PP debe pensarme muy mucho "renunciar a que Prendes Pando pertenezca a esta ciudad".

En el borrador de convenio que el anterior gobierno municipal había perfilado con el Principado el Ayuntamiento ubicaba en Prendes Pando el centro de servicios sociales de la Zona Centro, las oficinas municipales de atención a personas inmigrantes, promoción de la salud y apoyo a las personas con discapacidad, un club social infanto-juvenil, la Casa de Encuentro de las Mujeres, el área de Igualdad y un centro municipal integrado,

"¿Que prioridades hay mayores que éstas? Que tener un centro de mayores o ese centro integrado que los vecinos reivindican desde hace años. Xixón no puede renunciar a Prendes Pando con las necesidades de equipamientos públicos que tiene el centro", indicaba la edil de IU, Noelia Ordieres. Tanto González como Ordieres han pedido la comparecencia en comisión de la edil de Servicios Sociales, la popular Ángeles Fernández-Ahúja, para que concrete si se frustra definitivamente el proyecto social de Prendes Pando y si sale adelante la alternativa de llevar el centro de mayores al edificio de la calle San José cuando quede vacía al irse la Policía Local a su sede nueva.

El Ayuntamiento no da por perdido el proyecto

El edil forista de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, aseguraba ayer que no se da por perdido Prendes Pando, pero clarificaron que "el uso que motivó el intento de cesión no lo estamos contemplando". Urbanismo estudia al tiempo ver si ese centro de mayores de San Agustín y la correspondiente ayuda de cuatro millones de euros de fondos europeos para rehabilitarlo tendrían cabida en el edificio de San José y si habría espacio para algún servicio municipal "en la superficie que quedase libre, si queda".

"Un espacio municipal céntrico que pueda dar cabida a los servicios municipales de la zona centro, así como al Consejo de Mujeres y otras entidades sociales de la ciudad que lo vienen demandando debería estar en el eje de la política municipal", explica la edil de Podemos, Olaya Suárez, para quien si el problema es el coste toca buscar alternativas porque "no podemos permitirnos como ciudad descartar un espacio de estas características en esa zona".

Para Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos" de la zona centro "merece la pena tener un espacio como Prendes Pando donde se pueda ubicar servicios que suplan las carencias que tenemos en el Centro". De hecho, recordó, tener un centro municipal integrado en ese edificio fue una de las propuestas de futuro que la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) hizo no hace mucho en un foro público. "¿Qué cuesta mucho dinero? Eso ya se sabe, pero tenemos que tener una visión a largo plazo y eso compensa. Es un edificio que podría generar equipamientos para la ciudad por muchos años. No va a ser todo para los turistas", remató Martín.

