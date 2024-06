¿Cuántos puestos de trabajo generará la planta de metanol de Aboño? Esto dice el CEO de HyFive: "Crearemos empleo de calidad y cualificado"

HyFive desembarca en en El Musel. La empresa vasca presentó ayer en el salón de actos de la Autoridad Portuaria su plan para desarrollar una planta de hidrógeno y metanol verde en la explanada de Aboño que entraría en servicio, si sus previsiones no fallan, en 2027. La compañía estima que el proyecto, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, requerirá de una inversión de 250 millones de euros y que generará 40 empleos directos "de calidad, para personal cualificado", y otros 120 indirectos. "No se trata de un proyecto de hidrógeno verde aislado, sino que se integra de múltiples formas en la transformación industrial que está viviendo Asturias", destacó Alberto Sánchez de Rojas, CEO de Hy Five, sobre la relación que confían mantener con otras empresas del entorno.

La firma con sede en Bilbao, integrada en el conglomerado empresarial de la suiza White Summit Capital, se ha hecho con una superficie de 41 hectáreas en la explanada de Aboño, que actualmente se utilizan para el acopio de carbones. "Además de una descarbonización energética, será una descarbonización literal", afirmó Sánchez de Rojas, en alusión a la ubicación elegida por la compañía. La previsión de Hy Five, que desarrollará este proyecto a través de la sociedad Hymet Musel S. L., es que las obras de construcción comiencen en el tercer trimestre de 2025. Calculan que estos trabajos darán empleo a 500 personas y que la planta estará lista para comenzar a operar en 2027. Generará 40 empleos directos y 120 indirectos, según las previsiones de la empresa. "Crearemos empleo de calidad y para perfiles cualificados", destacó Sánchez de Rojas, que apuntó a que la captación podría efectuarse en la región, "con programas de recapacitación".

Recreación de la futura planta de metanol en la explanada de Aboño. / HyFive

La puesta de largo del proyecto de ayer fue el culmen a "más de un año de tramitaciones". Sánchez de Rojas explicó que en la elección de la explanada de Aboño, a la que llegaron tras analizar otras ubicaciones en Europa, atendió a diversos factores: por un lado, el ecosistema industrial próximo a El Musel, del que destacó la actividad de la cementera Tudela Veguín, de la que creen que tendrían obtener dióxido de carbono biogénico, uno de los componentes necesarios para la obtención de metanol; la presencia de otros proyectos de producción de hidrógeno, el otro componente que hace falta para obtener metanol, como la planta proyectada por EDP también en Aboño; y que Gijón será el vértice de unión de los dos grandes corredores del proyecto H2Med, la red troncal de las futuras conducciones básicas de hidrógeno verde en España, que también tendrá conexión con Europa. "No tenemos la ambición de producir todo el hidrógeno verde nosotros, sino que vamos a tener capacidad de consumir el hidrógeno producido en otros lugares. Esto es una pieza clave para nosotros", incidió el CEO de HyFive.

Las virtudes de Gijón no acaban ahí, siguiendo la exposición de Sánchez de Rojas. También pesó en la decisión la actividad naviera de El Musel. "Necesitamos que el producto que vamos a producir tenga una demanda, y las industrias navieras lo van a consumir, porque el metanol (como combustible) está incentivado por el marco regulatorio", expresó Sánchez de Rojas, en relación a la importancia que tendrá este producto en el transporte naval del futuro.

También la regasificadora podría llegar a ser una instalación estratégica para HyFive, ya que entienden que en un futuro se podría reconvertir para contener dióxido de carbono o metanol, dos productos claves para este proyecto. "Necesitaremos almacenar lo que producimos hasta que se lo colocamos a una naviera", expresó. La previsión es que, a pleno rendimiento, la factoría de Aboño produzca 100.000 toneladas de metanol al año. "Con eso daría para descarbonizar tres buques contenedores, que comparado con el tráfico marino mundial es una gota de agua en el océano", apostilló.

"Crearemos empleo de calidad y cualificado", destaca el CEO de la compañía

Pese a ello, la previsión de la empresa es que la demanda de metanol, como la de hidrógeno, vaya en aumento de aquí a 2050, ya que ambos son considerados estratégicos para la descarbonización por la Unión Europea. "El hidrógeno de hoy no va a ser lo mismo que dentro de 10 o 20 años. Para entonces habrá que reducir costes y aumentar la eficiencia. Por eso, no queremos una planta que se quede desfasada. Iremos trayendo hidrógeno y ampliando la fabricación de metanol. Los proyectos tienen que estar pensados para que no se queden obsoletos", destacó el alto directivo de la compañía, que no dudó en mirar también a las administraciones para pedir un aumento de financiación para este tipo de industrias. "El proyecto tendrá un coste de 250 millones de euros, de los que 15 son de subvenciones. No es suficiente para rentabilizar un proyecto como éste", expresó desde la tarima del salón de actos de la autoridad portuaria.

En el acto de presentación también participó Gonzalo López, managing partner de Whit Summit Capital, empresa matriz de Hy Five. "No hay muchas empresas en Europa con proyectos de hidrógeno que sean escalables y concretos", aseguró, al tiempo que también puso énfasis en la importancia de la elección de la ubicación. "Gijón será un ‘hub’ del hidrógeno verde a nivel europeo. Nos parecía que la localización y los condicionante eran buenos y por eso le dimos nuestro apoyo", argumentó.

Relación con empresas del entorno

Sobre la viabilidad del proyecto, donde más allá de las ayudas europeas será clave la aportación de White Summit Capital, dijo: "Es una apuesta ambiciosa y tenemos plena confianza en Hy Five. Tenemos la financiación y las herramientas para que este proyecto sea un referente europeo. Va a tener un impacto económico, social y medioambiental muy importante".

En el acto también intervino Sara Pérez Díaz, miembro del departamento de hidrógeno renovable del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien destacó la importancia del hidrógeno para los planes de descarbonización, tanto nacionales como continentales. "Este proyecto tiene mucho potencial", aseguró de los planes de Hy Five para la explanada de Aboño, que cuentan con ayudas del PERTE de las energías renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento. "La idea es que en este proyecto no solo se produzca y consumo, sino que también haya innovación", afirmó.

Alberto Sánchez de Rojas, durante la presentación. / Marcos León

El acto había sido abierto por el presidente de la autoridad portuaria, Laureano Lourido, que hizo una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de los puertos. "Cuando dejé navegar y empecé a trabajar en la estiba, hace 35 años, me di cuenta del que el mundo portuario tiene picos de actividad. Con el cierre de las térmicas supimos que tendríamos oportunidades y (otras empresas o proyectos) nos reventaría a trabajar", expresó.

Además de los ya citados, en el acto también estuvieron presentes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Ecológico, Nieves Roqueñí; el portavoz del gobierno municipal y edil de urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador; el alcalde de Carreño, Ángel García (IU); o Isaac Pola, viceconsejero de Industria y Transición Justa. Asimismo, también hubo representantes de empresas como EDP, Enagás, Exolum, Arcelor, Alsa o Tudela Veguín.

"Sin duda es un proyecto importante que va en la línea de flotación de la descarbonización. Estamos ante un proyecto que integra tanto lo que es el valle del hidrógeno como la captura de CO2 de industrias para hacer metanol, que es un combustible sostenible que va a sustituir el combustible fósil en los barcos. Es un proyecto que va directamente a lo que queremos que sea la nueva industria de Asturias", afirmó Roqueñi, que también puso el foco sobre los puestos de empleo que generará y la inversión que supondrá para el territorio: "El reto para la administración ahora es ser ágiles para dar respuestas a sus necesidades".

Suscríbete para seguir leyendo