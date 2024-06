Gijón acelera los trámites para la llegada de la Universidad Europea al Parque Tecnológico

La ciudad se prepara para el desembarco de la enseñanza universitaria privada. Gijón está muy cerca de lograr un acuerdo definitivo para que la Universidad Europea se establezca en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en el ámbito de La Pecuaria. Las conversaciones entre la institución académica y el Ayuntamiento llevan celebrándose desde hace meses y esta misma semana se ha producido una reunión al más alto nivel, con importantes representantes municipales del gobierno local y de la Universidad Europea de Madrid, para sentar las bases de un acuerdo que, sin estar cerrado, se entiende como muy avanzado. La Universidad Europea ha expresado que necesitará algo más de una parcela de la fase uno de la ampliación del parque para asentarse. Sobre la mesa está como opción la de implantar un grado en Medicina. Desde la concejalía de Urbanismo, por su parte, se ha expresado ya el compromiso para acelerar al máximo los trámites para dotar a las cinco parcelas de la ampliación de servicios y así allanar la llegada del centro.

El interés de la Universidad Europea por Gijón se conocía desde enero de este año, cuando se habían fijado para su expansión en la Universidad Laboral. Será, sin embargo, en el Parque Científico y Tecnológico donde termine por asentarse el centro de estudios universitarios privado con más alumnos de todo el país. Representantes de la Universidad Europea llevan en contacto con el Ayuntamiento desde hace semanas, con reuniones constantes. El Principado también está al tanto de estos planes. El contenido de estas reuniones se ha llevado con discreción para no hacer peligrar el acuerdo. Si bien, esta semana se ha pegado un acelerón casi definitivo con un encuentro que ha implicado a actores de las más altas esferas de los dos lados. Desde el Ayuntamiento declinaron ayer hacer valoraciones, pero insisten en que, de materializarse la llegada de la Europea sería "una gran noticia".

El desembarco de los dos centros supondrá un profundo cambio en la forma de entender los estudios universitarios en Asturias. El Principado es de las pocas comunidades sin centros privados. Solo Extremadura y las Islas Baleares estaban en la misma situación. La Universidad Europea se va a asentar en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, en concreto, en parte de las cinco parcelas de la fase uno de la ampliación de uno de los polos empresariales más importantes de la ciudad. Precisamente, fue el pasado martes cuando la Junta de Gobierno anunció que la licitación de las obras para urbanizar estos terrenos comenzaría de "forma inminente". Por delante, hay ocho meses de obras para que todas las empresas que se vayan a instalar en esas cinco parcelas cuenten con todos los servicios necesarios para poder operar. Además de estas cinco, hay otra más destinada para acoger un equipamiento público, viales y zonas verdes. El presupuesto municipal ya había incluido una partida 550.000 euros para poner en marcha esta operación.

La concejalía de Urbanismo, que encabeza el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, tiene el compromiso de tratar que los trámites urbanísticos se hagan de la forma más ágil posible para que la llegada de la Universidad Europea no corra peligro. El centro ya tiene claro que, por lo menos, necesitará una de esas cinco parcelas, pero también ha pedido poder hacerse con parte de otro de los terrenos para tener el espacio óptimo para desplegar sus planes de estudios. Las cinco parcelas son de carácter municipal con lo cual, se entiende, estos trámites podrían hacerse de una forma más sencilla. Por el momento no está claro qué titulación o titulaciones va a implantar la Universidad Europea, aunque un grado en Medicina no se descarta. En su día, cuando se conoció el interés de la institución por llegar a Asturias, se habló ofertar también Enfermería y estudios relacionados con contenidos económicos y jurídicos. Habrá que ver cómo la llegada de la Universidad Nebrija, que abrirá en Avilés precisamente un grado en Enfermería, ha podido afectar a estos planteamientos iniciales que hicieron los gestores de la Universidad Europea allá por el comienzo del año.

La posible llegada a Gijón por el grado en medicina no es casual. Como tampoco lo es que la Nebrija haya optado por la Enfermería. Es conocido el déficit de plazas en Asturias tanto en la facultad de Medicina como en las Escuelas de Enfermería de Gijón y de Oviedo ya que hay mucha más demanda que oferta. El bloqueo en otras universidades públicas, como la de León, a crear nuevos grados en Medicina (allí sí hay enfermería) tampoco ayuda a aligerar esa situación.

Gijón juega, en cualquier caso, un papel muy importante en los planes de expansión de la Universidad Europea. El centro cambió de manos en 2018 después de que el fondo británico Permira pagara 770 millones de euros a Laureate Education para su adquisición. Desde hace meses, estos propietarios buscan socios para iniciar una expansión. El centro cuenta con campus en la Comunidad de Madrid (Villaviciosa de Odón y Alcobendas), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante), en Canarias (La Orotava, Tenerife) y en Lisboa. El campus de Gijón podría ser el siguiente. En esas negociaciones ha jugado un papel importante la alcaldesa, Carmen Moriyón, que buena parte de sus últimas reuniones se han centrado en atraer empresas para la ampliación del Parque Científico y para Naval Gijón.

