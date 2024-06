La Fortuna Balnearia regresa a Gijón: así ha sido la inauguración de la muestra de una pieza "histórica"

En "un estado de conservación inmejorable" y estando "en el mejor lugar en el que podría estar". La Fortuna Balnearia ya está de vuelta en Gijón. Tras cuatro años de largo proceso en el que el Principado la declaró Bien de Interés Cultural y de la mano con el Ayuntamiento logró evitar que fuera vendida y saliera de España, el ara goza desde esta mañana de su propio espacio expositivo en el Museo de las Termas Romanas. La pieza, hallada en 1820, pero que data de finales del siglo I o principios del II, es un "testigo perfecto" del proceso de romanización de Gijón y de Asturias. El ara se puede visitar ya desde esta mañana, cuando ha sido recibida con un gran acto institucional en el que ha estado el presidente del Principado, Adrián Barbón, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. También acudieron las exalcaldesas socialistas Ana González, durante cuyo mandato se batalló mucho por el momento de esta mañana, y Paz Fernández Felgueroso. "La pieza debe estar aquí, en Gijón, en Asturias, en su casa. Ha vuelto para quedarse", afirmó Barbón. El presidente del Principado dedicó su discurso en buena medida a Ana González y a la anterior consejera de Cultura, Berta Piñán, por su papel destacado en la recuperación de la pieza.

La pieza de aresnica ocupa un espacio respetable en el museo de las Termas. Se encuentra en el lado izquierdo según se entra, apoyada en un gran soporte y con un juego de luces que favorece su importancia. La inauguración de esta mañana comenzó con una introducción teatralizada en la que hablaba Titus Pompeyus, el autor de la inscripción que hay en la pieza, y también la propia ara, que explica a los visitantes sus dimensiones. Fue Paloma García, la directora de los museos arqueológicos de Gijón, la primera en tomar la palabra. "Creo que este es el mejor lugar donde podría ubicar, puesto que esto es un espacio donde se investiga la historia de Gijón", indicó. "Está en un estado de conservación inmejorable y es un testigo de la historia de Gijón, puesto que aporta datos sobre aspectos interesantes del proceso de romanización", aclaró la directora de los museos.

Tras ella tomó la palabra la alcaldesa, Carmen Moriyón. "Estoy que hoy recibimos con emoción es un fragmento de tiempo, una porción de verdad a gran escala, una forma sencilla de entender lo complejo", expresó. "La Fortuna Balnearia es, sin dudas, una parte de nuestra historia más lejana, del origen de una sociedad que, miles de años después, sigue bebiendo y aprendiendo de aquel tiempo", añadió la primera edil. "Para una ciudad como la nuestra, consciente y orgullosa de nuestros orígenes esta ara es una reivindicación de lo que somos y una forma inequívoca de proteger lo que queremos ser", detalló. "Una ciudad de espaldas a su historia es una ciudad perdida, sin rumbo. Gijón siempre abrazó la historia con entusiasmo y recibe hoy de vuelta una parte más de su origen, una pieza importante de ese puzzle infinito que es el tiempo", valoró. "Que la Fortuna esté expuesta en este museo es una buena noticia para Asturias, un orgullo para la ciudad y un lujo para la ciudadanía que la tiene a su completa disposición. Un rotundo éxito colectivo", finalizó su intervención, donde también agradeció "el esfuerzo" de todos los implicados en la vuelta del ara.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, también destacó la importancia de la pieza. E hizo un resumen de todo el proceso que ha culminado hoy con la exposición. Es decir, recordó como en enero de 2020 se conoció que los propietarios de la pieza, la familia Castillo, en concreto, el exconcejal del PP, Manuel del Castillo, quiso subastar la pieza en Madrid "al margen de lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural del Principado". Barbón dijo que en ese momento arrancó el trabajo del Gobierno de Asturias de la mano con el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura iniciando los trámites para declararla Bien de Interés Cultural y que así no pudiera salir de España, hasta que, por fin, el año pasado la consejería de Cultura compró la pieza. "Queremos que lo que hoy es una muestra temporal sea un depósito estable. Esta Fortuna Balnearia vuelve a su lugar a dialogar con la ciudad para la que se creó", añadió el presidente del Principado. Barbón recordó por dos veces el trabajo de Ana González y de Berta Piñán. "Picaron todas las puertas para que no para impedir que el ara fuera vendida", recordó. "Virgilio escribió que la fortuna sonríe a los audaces, pero quien la ha devuelto a la ciudad no han sido el azar ni el destino, sino la convicción, el trabajo y la constancia del Gobierno de Asturias y del Ayuntamiento. Las fortunas aquí se han llamado Ana González y Berta Piñán", zanjó.

A la presentación de esta mañana también acudió el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León. También Ana Puerto, diputada del PSOE en la Junta del Principado, pero que acudió representando al Club Rotario de Gijón, que se encargó hace varios años de realizar una réplica de la fortuna que se expuso en la fuente de La Mortera. También estuvo el portavoz municipal del PSOE en Gijón, Luis Manuel Flórez "Floro" y la concejala de Cultura, Monserrat López Moro.

