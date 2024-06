PSOE e IU cargan contra Foro y PP por gastar 2.900 euros "de todos" en su propaganda

A 2.900 euros alcanzó el coste del vídeo con el que los ediles de Foro y PP conmemoraron el primer año de gobierno bajo el lema "Gijón, vamos a más". La cifra la dio ayer el gobierno a preguntas del PSOE en comisión de Hacienda y asegurando que al ser una acción puntual no se la podía tildar de campaña publicitaria y que se habían respetado los límites legales de la publicidad institucional.

PSOE e IU respondieron con contundencia. "No sé en que artículo se dice que no se aplica la ley de publicidad institucional porque es solo una acción", ironizó la socialista Marina Pineda. Para el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, se han utilizado, y no por primera vez, "recursos, medios y marcas institucionales para hacer propaganda de partido. Utilizan lo que es de todos para su propio beneficio". El edil recordó que los grupos municipales tienen sus propios recursos para hacer este tipo de comunicaciones.