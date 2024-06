Bianchini: "La crónica y la ficción son juegos con distintas reglas"

Un taller de periodismo narrativo sobre la escritura de no ficción y sobre "cómo narrar eso que llamamos realidad". El escritor y periodista argentino Federico Bianchini tuvo su primer contacto en la Feria del Libro de Gijón, en la antigua Escuela de Comercio, con una actividad en la que el género de la crónica fue protagonista, "ese formato que combina cómo nos mantenemos pegados a la fuente, pero también incluye sensaciones y sentimientos, que en el periodismo clásico quedan afuera, a pesar de que no tienen que ser del propio periodista", resaltó.

La actividad estaba incluida en la sección "El periodismo que cuenta", un foco para poner en valor la actividad periodística y su vinculación con la literatura. "El encanto es esa fórmula de enmarcar, sin inventar nada, un relato en un texto", cuenta Bianchini, antes de añadir: "La crónica y la ficción son como juegos con distintas reglas. Nadie te obliga a escribir una crónica ni tampoco un cuento. Si quieres inventar haces esto último, pero para el periodismo está la crónica".

Redactor actualmente en la Televisión Pública Argentina, tras colaborar en medios escritos de su país, y hacerle también en algunos españoles, Bianchini pone en valor el periodismo, "en tiempos de proliferación de las fake news y la postverdad", con algunos puntos de prestigio como "el chequeo de fuentes o la rigurosidad".

Que la Feria del Libro de Gijón tenga un foco para el periodismo lo considera una situación muy positiva para el sector. "Cuando se habla de redes y demás, se democratiza el periodismo, pero también no es un periodista cualquiera, implica cierta responsabilidad y ética profesional, para poder construir sociedades mejores, en las que podamos movernos sin estar todo el día paranoicos pensando que es toda una gran mentira".

El escritor argentino estará hoy a las 19.30 horas en la Carpa Atalaya, en un debate moderado con Jaime Pride, director de la feria, para analizar su libro "Tu nombre no es tu nombre", en el que también conversará Diego Cobo, que ha publicado "Huellas negras". "Es la historia de Claudia Poblete, una chica que a los ocho meses fue secuestrada junto a sus padres por la dictadura argentina, que fueron torturados y asesinados. Y cuando ella cumplió 21 años un juez le dijo que tu nombre no es tu nombre y tus padres no son tus padres. Y que todo lo que creía era una mentira", detalla el autor. "De alguna manera lo que trata es de entender este personaje, y de cómo después de 21 años de mentira deshacer ese trecho y tratar de enderezar su vida".

