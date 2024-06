La delegación gijonesa en China busca clientes para firmas asturianas en el sector del aluminio

Nuevos contactos empresariales de la delegación gijonesa de viaje en China para ratificar el convenio de colaboración entre Gijón y Yantai como ciudades en vías de hermanamiento. Tras la reunión con altos directivos de la firma de coches eléctricos BYD para mostrar el interés de Gijón por posicionarse como ámbito de referencia para la instalación de la segunda fábrica que la firma asiática quiere establecer en Europa, la delegación local que encabeza el edil de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios mantenía un encuentro con directivos de Nanshan Group, líder mundial en la producción de aluminio.

Jorge González-Palacios, con el alcalde de Longkou, Wang Xue Jun. / R. Valle / V. Montes

En esta ocasión el reto estaba en establecer vínculos entre la compañía china y Aleastur para poder ampliar la cartera de clientes que pueda tener la firma asturiana en China. Por ello en el encuentro estaba presente Gonzalo Viñuela, responsable de operaciones en Asia de Aleastur, firma dedicada a la producción de afinantes de grano de aluminio con actividad comercial global y cuatro factorías, tres en Asturias y una en Bahreim. Nanshan, por su parte, se centra en la producción de aluminio para aviación y automoción y entre su clientela están firmas como Boeing, Airbus, Bombardier, BMW o Roll Royce. Aleastur se presentó ante el director técnico, el director de desarrollo exterior y la directora de ventas de la firma asiática.

En sus últimas horas en China la delegación gijonesa, en la que también participa el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, se reunió con el alcalde de la localidad de Longkou, en Yantai, y con representantes del puerto de Shandong y la Universidad de Ludong. En la visita portuaria fue Baragaño, vocal del Puerto de Gijón, quien se encargó de promocionar las posibilidades que ofrece El Musel y González-Palacios quien entregó al director del puerto chino una carta del presidente del puerto de Gijón, Laureano Lourido, y una presentación de la infraestructura gijonesa. El Puerto de Shandong Yantai es uno los principales de China, especializado en el tráfico de vehículos y contenedores, además del tránsito de viajeros, y con conexiones diarias con Japón y Corea.

Tras la visita al Puerto, la delegación fue a la Universidad de Ludong donde fue recibida por su vicepresidente, Bi Yanqiang, y su Director, Wang Xuanyao. Ludong está especializada en diferentes grados de ingeniería y de biotecnología alimentaria y tiene potentes relaciones con campus de Estados Unidos y Europa que conllevan el intercambio de estudiantes. González-Palacios relató los grados del campus gijonés y entregó una carta del rector, Ignacio Villaverde, junto a documentación de la Universidad de Oviedo, que ha mostrado su interés por establecer contactos con esta universidad china en el marco de las nuevas relaciones entre Gijón y Yantai.

"Discreción", pide el Principado

El portavoz del gobierno regional y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, apeló a la "discreción" como la forma de atraer inversiones para la región. En medios del Ejecutivo no ha gustado el viaje de la delegación gijonesa y su reunión con dirigentes de BYD, sin coordinación alguna con el Principado, que también mantiene conversaciones con la empresa. "Nosotros atendemos las inversiones de manera discreta y el protagonismo es de las empresas; con esa diplomacia discreta se trabaja para atraer inversiones a Asturias y crear empleo", dijo Peláez. Recalcó además que "hacer la guerra por su cuenta no es el procedimiento del gobierno regional". El consejero portavoz no quiso profundizar en las valoraciones sobre la delegación gijonesa en China. Eso sí, destacó que Asturias fue en el primer trimestre del año la tercera comunidad en atraer inversión productiva extranjera.