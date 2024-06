La implantación de la Universidad Europea en Gijón requiere un cambio de legislación regional

La llegada de la Universidad Europea a Gijón es una batalla con varios frentes. Mientras que en el plano urbanístico todo está allanado para que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el centro privado se asiente en más de una parcela de la ampliación en La Pecuaria del Parque Científico y Tecnológico, en el plano legal aún queda tela por cortar. La implantación de la institución, en el caso de que quiera hacerlo como universidad propiamente dicha y no como centro adscrito, la fórmula que, por ejemplo, ha elegido la Antonio Nebrija para asentarse en Avilés, necesitará cumplir dos trámites legales clave. Por un lado, necesita recibir un informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria y porque el Principado apruebe una ley autonómica para regular su implantación. Ambos trámites durarán tiempo y no estarán en el corto plazo. Desde luego, no para el próximo curso.

Sobre todo, porque, de momento, la Universidad Europea aún no ha presentado un proyecto formal al Gobierno regional. Así lo confirmaron ayer las fuentes consultadas en el Principado. Sí son conscientes estas fuentes del interés firma que hay. También de las reuniones que se han producido en los últimos meses entre la Universidad Europea y el Ayuntamiento. La última ha sido esta semana, al más alto nivel, y ha sido de ella la que ha dejado un acuerdo muy cercano sobre el terreno que ocupará la institución privada en la ampliación del Parque Científico. Va a haber más reuniones en los próximos días. Está previsto que una delegación de la Universidad Europea viaje a Asturias la próxima semana para reunirse con el Principado.

Una vez la universidad presente su plan al Gobierno regional deberán activarse los mecanismos se entrará en otra fase. La de tejer el aparato legal para encajar el desembarco de una universidad privada en la región. Algo inédito hasta la fecha. La Universidad Europea necesita contar con puntos claves. Necesita el visto bueno de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria. Lo forman el titular del Ministerio de Universidades, los responsables de enseñanza universitaria en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y cinco miembros designados por la presidencia.

Además, la ley orgánica que regula las universidades en España remarca que la implantación de nuevas instituciones tiene que ser aprobadas por ley en la propia autonomía. Esta ley tiene que pasar por el Consejo de Gobierno, debatirse en la Junta y aprobarse. Las fuentes consultadas explican que empezar el procedimiento sería solo para la Universidad Europea y no para la Antonio Nebrija ya que el centro madrileño solo plantea abrir un centro adscrito en Avilés. La ley marca que estos centros necesitan la aprobación de la comunidad autónoma o del Ministerio de Universidades si se trata de universidades estatales.

La postura de los decanos

La llegada de la Universidad Europea al campus de Gijón también ha generado reacciones en los decanos de las facultades de la Universidad de Oviedo en la ciudad. Tienen opiniones dispares. Leví Pérez, decano de la Facultad de Comercio "Jovellanos" es el que más en contra se muestra. "Veo dos perspectivas diferentes. En lo que tiene que ver con estudios universitarios defiendo la pública y entiendo que exista la privada donde esta no llega. Creo que ahora no es el momento para que un centro privado llegue a Asturias", explicó, matizando que "sí ve positivo" la llegada de nuevas empresas a la Milla del Conocimiento.

Fernando Alonso, decano de la Facultad de Enfermería, sí lo ve con buenos ojos. "Los estudios de Ciencias de Salud son muy demandados y cada año se queda gente fuera. Además, faltan profesionales en el sector", analizó. "No creo que vayan a ser una competencia para nosotros porque estamos consolidados", aclaró. Rubén González, de la Escuela de Marina Civil fue por la misma línea. "Si sirve para complementar, perfecto. Pero espero que el nivel de exigencia del profesorado y de instalaciones está a la par que la pública", finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo