IU y Podemos no irán al acto oficial de San Pedro al coincidir con la protesta del Orgullo

Los portavoces de los grupos municipales de IU, Javier Suárez Llana, y Podemos, Olaya Suárez, no estarán en la ceremonia de entrega de las medallas de la villa en el teatro Jovellanos, el acto institucional central de la festividad de San Pedro, el próximo día 29. La razón de su ausencia es la coincidencia horaria del acto organizado por el Ayuntamiento con la manifestación del Orgullo, que Xega tiene convocada para ese mismo día a las seis de la tarde y con salida desde el mismo paseo de Begoña.

Los dos portavoces ya han avisado que, de no haber un cambio de horario como solicitaron, no estarán en el Jovellanos. "Tenemos claro dónde tenemos que estar", concretaba ayer mismo Suárez Llana. Mientras, desde Podemos también se reivindicaba la prioridad de estar con el colectivo LGTBIQ+ en "un momento en que se están poniendo en entredicho sus colectivos". Reciente es la bronca municipal por el bloqueo de PP y Vox a que en el Pleno saliera adelante la declaración institucional con la que el Ayuntamiento de Gijón se ha sumado históricamente a las reivindicaciones del día del Orgullo.

La decisión de IU y Podemos ha sido criticada por algunos de los otros grupos municipales. Aunque no es la única polémica que está acompañando la organización de un evento que, en esta edición, reconoce los 200 años de historia de la Policía Nacional con la medalla de oro de la ciudad y los méritos y trayectorias de Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, la Atención Primaria del Área Sanitaria V y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades con la medalla de plata.

¿Cuál es el otro problema? Pues la intención planteada en un primer momento por el equipo organizador del evento de que no estén sobre el escenario los portavoces de todos los grupos municipales de la Corporación. Una presencia tradicional. Un cambio de escenografía que conlleva la necesidad de más espacio sobre las tablas fue la justificación para plantear que los portavoces no estuvieran sobre el escenario y esperaran en otro lugar del teatro el momento en que tuvieran que participar del acto para entregar alguna de las medallas o diplomas a los homenajeados. Otro argumento que se puso sobre la mesa es que en otras ciudades solo entrega la medalla el Alcalde o Alcaldesa, lo que dejaría sola a Carmen Moriyón en representación del Ayuntamiento.

El solo planteamiento de esa propuesta generó más que malestar en los despachos municipales. Y no solo en los de los grupos de la oposición. El hecho de que no estuvieran los portavoces en el escenario suponía también eliminar la presencia de la líder del Partido Popular, y Vicealcaldesa en el gobierno que comparten con Foro, Ángela Pumariega. Aunque aquí la experiencia de otras ciudades –como Madrid cuando Begoña Villacis era Vicealcaldesa con José Luis Martínez Almeida– abre la puerta a que la forista Moriyón y la popular Pumariega pueda compartir el protagonismo del acto. Eso dejaría fuera a la oposición que exige no ser excluida de unas medallas que, recuerdan, concede la Corporación; no un gobierno concreto.

