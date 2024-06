Las obras de la ecomanzana de La Calzada en Gijón llegan ya al ecuador y finalizarán este año

Un acelerón muy importante que permite creer que se van a cumplir los objetivos. Las obras de la ecomanzana de La Calzada han llegado en estos días al ecuador de su desarrollo. Ya hay varias calles que se dan por terminadas, como es el caso de la calle Colombia o la calle Ateneo de La Calzada. El impulso se ha producido en las últimas semanas, después de la decisión del gobierno local, en concreto desde la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales encabezada por el forista Gilberto Villoria, de sustituir la empresa encargada de realizar las obras. Este cambio entregó la responsabilidad a Alvargonzález Contratas, que reemplazó a Tableros y Puentes, la firma que se hizo con la adjudicación de la obra allá por agosto del 2022. La cesión, que llegó a continuación de un primer modificado del contrato, se ha notado y las fuentes consultadas del gobierno local son "optimistas" respecto a la fecha del final de los trabajos para finales de año, cumpliendo así con los objetivos de los fondos europeos vinculados a la zona de bajas emisiones de La Calzada.

La ecomanzana es una de las actuaciones heredadas por el gobierno local de Foro y el PP. El proyecto lleva la firma de la anterior concejalía de Medio Ambiente, encabezada por Aurelio Martín (IU). Aunque el resultado de la obra, a medida que ha ido avanzando, ha gustado a los vecinos por la mejora que supone respecto a lo que había anteriormente en cuanto a zonas peatonales, lo cierto es que el rimo de la actuación fue muy lento desde su inicio en enero del 2023. La actual Corporación municipal se vio obligada a actuar debido a esa parálisis. Se llegó, incluso, a temer por la pérdida de la financiación europea debido a la parálisis que, por momentos, atenazó a la obra. La Junta de Gobierno aprobó en febrero de este año un modificado del contrato. Se aumentó en 646.712 euros el presupuesto y se amplió el plazo de finalización en cinco meses.

El estado actual de la calle América del Sur, ayer, todavía en obras. | J. Plaza / Pablo Palomo

El golpe de timón definitivo se dio en abril cuando se ejecutó el cambio de empresa. Alvargonzález Contratas se hizo cargo de los trabajos. Cuando tomó las riendas, explican las fuentes municipales consultadas, apenas se llevaba ejecutado el 20 por ciento de la obra. Ahora, el porcentaje de trabajo desarrollado ya ha superado el 50 por ciento. Esto quiere decir que el ritmo de trabajo se ha multiplicado por siete. Y que se ha pasado de certificar 30.000 euros mensuales entre enero de 2023 y marzo de 2024 a certificar 210.000 euros solo en abril. Este ritmo de trabajo hace creer, ahora sí, que se acabarán las obras en el plazo previsto. Con el modificado del contrato, la fecha se fijó en el 11 de diciembre. El Ayuntamiento cuenta con cumplir con el plazo marcado por los fondos europeos.

La programación de las obras no va aflojar ahora. A lo largo de la primera semana de julio se va a afrontar la pavimentación de la calle Costa Rica, en concreto, la pavimentación de la acera de los números pares de la vía. De esta forma, se quiere asegurar un tránsito peatonal por la zona ya pavimentada de la calle Colombia, ya terminada, y por la calle Ateneo de La Calzada, también finalizada. Hay más cosas previstas para afrontar en los próximos días. A lo largo de la semana que viene, todavía de junio, los trabajos se van a centrar en rematar la calle Venezuela y también la calle Méjico. Una vez se acabe con la primera, la intención de la empresa es seguir adelante con la pavimentación de la calzada de la calle América del Sur. Esta vía ya tiene las aceras nuevas completamente finalizadas.

Vista de la calle Venezuela, ayer. | Juan Plaza / Pablo Palomo

Con este planificación se espera que ya no haya más sobresaltos con una obra que no ha estado exenta de ellos. El modificado del contrato no solo significó aumentar el tiempo de duración de la obra –y con ello las molestias para los vecinos y comerciantes– sino que encareció el proyecto un 28,83 por ciento. Se adjudicó inicialmente en 2,24 millones de euros. El motivo principal de la subida de precios fue la incorporación de la tecnología de manga. Esta forma de proceder evita tener que abrir zanjas y sustituir los tubos de conducción, sino que se actúa sobre los que ya hay, impermeabilizándolos. En realidad, lo que se hace es generar una tubería envolviendo a la que ya existe. Se optó por esta idea en parte también porque las canalizaciones estaban demasiado cerca de las líneas de tensión lo que generaba problemas de seguridad. El desarrollo de la obra de la ecomanzana no es la única que se ha encontrado el gobierno local y que ha generado más de un dolor de cabeza. La obra de la avenida Pablo Iglesias fue otro de los ejemplos.

