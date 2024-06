"Optaremos al contrato del Gijón Arena, es un proyecto mío, lo justo sería gestionarlo"

Marino González Rozas es el promotor del festival Metrópoli, que se pone en marcha el próximo viernes. Además, se encarga de los conciertos del Gijón Life, los eventos del Boombastic que se reparten por toda España. Y opta a conseguir el contrato para la gestión cultural de la plaza de toros de El Bibio. Con la actividad veraniega a la vuelta de la esquina, González desgrana todas las líneas de la actividad lúdica y cultural en Gijón.

–Afrontan la undécima edición de Metrópoli, desde que se inició en 2014. ¿Se imaginaba en este momento, con un evento de referencia que abre el verano en la ciudad?

–Era lo que esperábamos cuando arrancamos. Es verdad que éramos unos soñadores, a día de hoy somos más realistas, y entendemos la dureza del camino para llegar hasta aquí. Pensar que íbamos a tener un evento consolidado, con esta categoría y hasta dónde ha llegado, donde ha pasado "Calle 13", Bizarrap o Nicki Nicole, y un montón de artistas, es algo que nos hace estar muy contentos.

–Se han asentado en los últimos días de junio y primeros de julio, con un total de diez jornadas. ¿Les gustaría otras fechas o crecer en el calendario?

–Lo hablamos hace poco con la Cámara de Comercio de Gijón y tenemos claro que estas son nuestras fechas. No podemos pisar San Juan, empezamos el viernes posterior. Y diez días es el formato adecuado.

–¿Qué resaltaría del programa de la nueva entrega, que da comienzo este próximo viernes?

–El cartel de música que hemos hecho este año estamos muy por encima del de otros. Y realmente la cantidad de felicitaciones que hemos recibido es lo que me ilusiona mucho, al igual que la continuidad, con esas ganas de la gente por ir a Metrópoli.

–¿Qué concierto destaca?

–Me hace mucha ilusión que abran "Natos y Waor" Metrópoli, porque es un grupo que va con un escenario mucho más grande, y que tienen mucha cercanía conmigo, pero que se han adaptado a la producción de este evento, donde harán un superconcierto, que estoy seguro que van a dejar huella. Para ellos además Metrópoli tiene un significado especial, porque estuvieron en un sinfónico que dio "Kase.O" y la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres.

–Fuera de la música, ofrecen un homenaje a "Dragón Ball", a su creador. ¿Qué otras cosas no hay que perderse?

–La Cómic Con estará llena de sorpresas, con una gran cantidad de autores de Marvel y DC, que hacen que siempre que la Cómic Con de Metrópoli sea una de las tres grandes de España. Y tendremos un punto de encuentro en torno a "Aquí no hay quien viva", con todos los actores. Es algo que gusta mucho, ya tuvo mucho éxito con "Compañeros" o "Los Serrano".

–Recibieron más de 400.000 visitantes el pasado año. ¿Han tocado techo?

–A no ser que nos hagamos más grandes, sí hemos tocado techo. El año pasado hubo seis "sould out" de días, no nos cabía más gente. Jugamos con la rotación, que entran y salen. Pero nos vimos obligados a cerrar puertas. Y este año ya tenemos dos "sould out", los de "Amaral" y "La Oreja de Van Gogh", y van en camino el de "Natos y Waor".

–¿Barajan aumentar el aforo del festival?

–La opción para eso es aumentar espacio en el recinto ferial. Lo hemos pensando varias veces. Vamos a ver si nos mantenemos algunos años con esta afluencia de público, pero de momento no creo que sea necesario ampliar.

–Se acaba de presentar recientemente todo el programa de verano en la ciudad, con una importante actuación de la iniciativa privada. ¿Se les reconoce lo suficiente?

–Somos una parte importante, pero una más del verano. Entre todos conseguimos uno de los mejores veranos que haya en el Norte de España. Seguimos con las mismas aportaciones económicas de otros años, y creo que por todos lo que aportamos a la ciudad, nos gustaría lógicamente tener algo más. La inversión que hacemos supera casi los dos millones.

–Para este verano ofrecen también cuatro conciertos en Gijón Life, con "sould out" para "Estopa". ¿Cómo van las ventas en las otras tres citas?

–Melendi está a menos de 1.000 tickets para llegar a los 15.000 del "sould out", Robe Iniesta calculo que meterá unos 8.000 y "The Scorpions" también calculo en que llenará.

–Con "The Scorpions" regresan los conciertos internacionales a la ciudad, con la colaboración público-privada. ¿Se pueden conseguir más?

–Es un primer paso para que Gijón vuelva al circuito de los conciertos internacionales. Sí que es cierto que pasan artistas internacionales durante el año en otros formatos, pero sin la categoría que puedan tener "The Scorpions". Espero que sea un primer paso para que Gijón Life pueda recuperar su esplendor. La programación de este año es acertada, salimos con la premisa de no saturar. Tocamos diferentes palos y ya estamos trabajando ya en el año que viene.

–¿Pueden regresar los macroconciertos a la ciudad, que tanta huella dejaron en los noventa y principios de siglo?

–El problema es que los artistas que antes costaban un millón de euros ahora cuestan cinco. Eso hace que sea inviable un concierto de estas dimensiones en El Molinón. Se podría utilizar, pero no sería económicamente viable para la ciudad. A no ser que la ciudad ponga un millón por adelantado, ¿y necesita Gijón poner eso por adelantado para un macroconcierto? Pues la respuesta es no. Habría que traer artistas internacionales para conciertos de 15.000 a 18.000 espectadores. Un artista de estadio es muy caro, y esos artistas que llenan ahí, prefieren quedarse en Madrid o Barcelona.

–¿A quién le gustaría traer si pudiera?

–"AC/DC", pero es algo imposible.

–Acaban de salir las condiciones del contrato para optar a la gestión cultural de la plaza de Toros, tras el fallido intento que tuvieron con el Gijón Arena. ¿Volverán a presentarse?

–Sí. Hay cosas de las condiciones que nos parecen bien y otras mal. Pero vamos a concurrir. El proyecto de Gijón Arena es mío, porque llevo personalmente siete años luchando con este proyecto, lo he creado, y considero que lo justo es que lo gestionamos nosotros, porque concurriremos juntos con Bring The Noise.

–¿Es subsanable el problema en torno a la cúpula, por el que no pudieron celebrar esta primavera el Gijón Arena?

–Era un problema de fechas, porque se hizo muy rápido, y no llegaba para el periodo en el que estábamos. Pero si conseguimos la concesión la compraremos y la tendremos.

–¿Le convence el formato de un contrato anual, con prórrogas hasta llegar a cuatro años?

–Sí, preferimos los cuatros años para amortizar la inversión.

–Con el formato del festival Boombastic, que tiene en Llanera, ha crecido a Madrid, Alicante, Canarias y la Costa del Sol. ¿Hacia dónde más se extenderá?

–Latinoamérica, con vistas al año que viene, tenemos ya conversaciones desarrolladas y trabajando en ello.

