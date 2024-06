Soto Ivars: "La cultura se ha convertido en una trinchera en vez de ser un puente"

Con la visita que hará hoy a la Feria del Libro, Juan Soto Ivars se quitará en parte esas ganas que tiene de venir a Gijón, donde ha sido reconocido con el XXX Premio Internacional de Ensayo "Jovellanos", por su trabajo "La trinchera de las letras", del que hoy hablará en el Antiguo Instituto a partir de las 17.00 horas, en conversación con Estefanía González. "Me están haciendo sufrir, tengo unas ganas enormes de ir a Asturias a recoger el premio. No puedo tener la miel en los labios tanto tiempo. Me hace mucha ilusión mientras tanto pasarme por la Feria del Libro de Gijón, que no conozco y me han hablado muy bien, en una ciudad en la que ya estuve en la Semana Negra", resalta Soto Ivars.

Nacido en Águilas (Murcia) en 1985, es escritor y articulista de Prensa Ibérica, el grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA. Este ensayo que hoy presentará al público es un análisis, a lo largo de varios años, de estas "batallas culturales" que denomina el autor, y que hace preguntarse al lector "por qué se politiza todo o por qué la canción que has escuchado de toda la vida es problemática". Ese mensaje de que "pensar hoy día es un acto polémico", como explica Juan Soto Ivars, se traslada a la calle, de ahí que resalte la importancia de que existan ferias y eventos literarios. "Se traslada un poco ese mensaje del libro, de que es cultura como hay que hacerla, sin distorsiones de estas de la polarización. De una feria a la que va gente de todo tipo, se acerca a todos, y eso es lo importante", reflexiona.

El autor del ensayo distinguido con el Premio Jovellanos lamenta que, por desgracia, lo que plantea en "La trinchera de las letras" "vaya para largo": "La cultura se ha convertido en una trinchera, en vez de ser un puente, y los que viven de los impuestos se dedican a dividirnos con ella". ¿Y existe una esperanza de cambio? "No sé si esperanza, pero si cada vez más gente se da cuenta del arte de trileros, y que está por encima de ese tipo de polémicas absurdas".

La Feria del Libro este año ha tenido el foco novedoso en torno al periodismo. "Estamos en un momento bastante crítico, porque no recuerdo una época en el que tan abiertamente los gobiernos hayan intentado meter mano en el periodismo", lamentó Juan Soto Ivars, antes de criticar una circunstancia que cree intolerable: "Todos los gobiernos lo intentaron siempre, porque no gusta, y todos tienen su sensibilidad, pero no recuerdo hacerlo de forma tan abierta lo de que quieren meter mano, controlar los medios, y que encima haya tantos periodistas aplaudiéndole al Gobierno".