El mejor bocata de Asturias se come en este bar de Gijón

Se trata de uno de los platos más básicos pero también más consumidos de nuestro país. Los bocadillos salvan más de una comida rápida. Pero no tienen porqué ser sencillos. Y por eso ahora hasta se celebran concursos para saber dónde comer los mejores bocadillos de todo el país.

Un bocadillo en pan brioche de carrillera ibérica. Esa es la propuesta de La Manoleta, la "foodtruck" con ADN gijonés que hace días logró "colarse" entre los 15 finalistas del primer Campeonatode España de Bocatas. Además ha logrado el premio al mejor bocadillo de Asturias, por delante del "Enigma 13", de Trece Street Food de Mieres, y del "Chivito Vesta", de Vesta, en Gijón.

En total, en esta primera edición del Campeonato de España de Bocatas participaron 126 establecimientos. Entre el 29 de abril y el 26 de mayo más de 100.000 personas de toda España, así como un jurado profesional, han probado y valorado las elaboraciones de los participantes. Los 15 que mejor nota han obtenido, además de La Manoleta, son: Cal Carrero (Comunidad Valenciana), Can Gourmet (Islas Baleares), Chifla (Región de Murcia), Delaostia (La Rioja), Ferri's Bistrot (Extremadura), HDH (País Vasco), Il Mordisquito 2 (Andalucía), La Artesata (Galicia), La Bicicleta (Andalucía), La Mesedora (Comunidad Valenciana), Lizarrán (Comunidad de Madrid), Tasqueta Cal Miguelín (Cataluña), The Duke's (Cantabria), The Pit Ribs & Wings y Zielo Coffe & Snack Barc (Castilla y León).

La final se celebró hace varios días con una cata a ciegas por un jurado profesional. Entre los integrantes del jurado estarán el cocinero asturiano Nacho Manzano, con tres estrellas Michelin; el chef Koldo Royo; o el influencer gastronómico Joe Burguer.

Tal y como explican en su página web, La Manoleta es una empresa familia gijonesa fundada hace más de 15 años, que se ha especializado en la participación en tres líneas de trabajo: gastronomía, catering y quiosco. Su propuesta, que ha llegado a la final y que como puede verse en las redes sociales del negocio, lleva por nombre "Lolo ibérico", y está elaborado con pan brioche, salsa alioli, tomate concassé, carrillera ibérica de bellota, crema de boletus y una edmiglace de sus jugos.