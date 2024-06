"En los últimos años ya se está dando más valor al cuento", defiende Eloy Tizón

Recordó Eloy Tizón su "flechazo" con los cuentos, que remontó a un verano "de furia lectora" en la casa de sus abuelos. "Eran de esos veranos que parecían eternos, con una provisión de libros, entre los que estaban los cuentos de Cortázar. Fueron un descubrimiento importante, de una voz contemporánea", detalló. "Hablaba de inquietudes que a mí también me tocaban de una forma muy novedosa y atractiva, y fue uno de los hechizos que yo sentí", añadió.

El autor de "Plegaria para pirómanos" participó en un coloquio junto a Carolina Sarmiento, en la jornada final de la Feria del Libro. "Se trata de un libro de nueve cuentos, que ofrece como novedad que no son cuentos independientes, sino que tienen un hilo conductor, con un personaje que aparece, Erizo, una especie de alter ego", explicó Tizón sobre este último trabajo. "Digamos que el punto más original en cuanto a la estructura es ese, que hay un juego entre lo breve y lo fugaz, y una estructura que se acerca a lo novelesco".

Esa relación precisamente con otros formatos narrativos, como la novela, es lo que le llevó a Tizón a ensalzar el cuento. "Es un género que me fascina y me sigue fascinando. Llevo toda mi vida, y todavía no sé qué es un cuento, pero dentro de esa amplia variedad de posibilidades está jugar con lo que ocurre y cómo se relaciona con otros", comentó, para añadir también los motivos por los que recomendarlo y por los que engancha al lector. "Diría que es una cuestión de enamoramiento. Si empiezas a leer a los grandes latinoamericanos, Borges, Cortázar y Onetti, creo que se produce ahí un hechizo, por toda la versatilidad que tiene el género, por las posibilidades que ofrece, como el cambio de voces y puntos de vista".

No entró Eloy Tizón a valorar el grado de dificultad en la escritura con respecto a la novela, o la valoración los dos formatos. "Lo que sí creo es que los últimos años se está dando más valor al cuento y se va consiguiendo un lugar menos lateral en la literatura", señaló.

En su encuentro también llevó a cabo una valoración sobre cómo ha evolucionado su escritura: "Me considero siempre en un momento de búsqueda, no creo que haya conquistado nada. Soy una persona muy curiosa y me intereso mucho por lo que puedo decir. Mis primeros textos eran más volcánicos, con esa energía juvenil que tiene el encanto del brillo y chisporrotero. Ahora mis textos son más sosegados y con madurez, espero que no hayan perdido intensidad".

