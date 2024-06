La encrucijada del parque Electra, prioridad al acceso de Bomberos y ambulancias frente al arbolado que genera el conflicto

"El barrio necesita un lavado de cara y este parque está muy desaprovechado. Mientras no quiten todos los árboles y lo acondicionen para que la gente lo utilice no me parece mal que se lleve a cabo la obra. Así se pronunció ayer Yolanda Castaño, una de las vecinas de El Llano que acude con frecuencia al parque de la calle Electra, donde la concejalía de Medio Ambiente llevará a cabo el proyecto en el que se van a invertir 195.000 euros siempre y cuando se consiga alcanzar el respaldo de las asociaciones vecinales de La Serena y el Llano Fumero, las dos más importantes del barrio. Esta reunión, prevista para esta semana, llega tras la oposición de un grupo de ecologistas que denuncia la tala de una veintena de árboles y el traslado de unas jardineras con unas moreras frente a los portales de la calle Electra. Sin embargo, los residentes de la zona entienden que "esa fila tiene que quedar libre" para que se permita el paso de camiones de bomberos y ambulancias, como marca la norma urbanística. "Los árboles me gustan mucho y me da pena que los quiten, pero sí es verdad que estorban", comentó Mercedes Miyar, quien habita en los edificios ubicados alrededor del parque desde hace 29 años.

"La gente se queja de la arbolada. A mí, personalmente, no me molesta y me gusta porque vivo en un quinto, pero sí que hay personas que dicen que les quita la vista, que está muy sombrío y que hay mucha delincuencia", apuntó Miyar. Su amiga, Pilar López, reconoció que le causó sorpresa que "hubiera carteles y ganchillos a modo de queja en los árboles del parque". "Es importante que tengan buen acceso a los servicios públicos necesarios porque aquí viven personas de todas las edades", resaltó López, antes de señalar que "hay zonas en las que hay un montón de mosquitos".

En estas problemáticas también hicieron hincapié otras vecinas. Beatriz Luna, por su parte, lamentó que estas situaciones podrían haberse evitado "si los hubiesen podado y arreglado antes". "El problema es que el Ayuntamiento de hace 15 o 20 años nunca los quiso podar y subieron más de la cuenta. Ahora van a arreglarlo y, queramos o no, van a tirar árboles", desarrolló Luna, otra de las que, pese a que lamenta que "da pena que se quiten los árboles", ve necesario habilitar el paso de la ambulancia y los camiones de bomberos. En esa misma línea se pronunció María Montes, que vive en la calle Fray Ceferino González. "Es necesario porque la ambulancia suele venir mucho. Que no se pueda entrar por ninguna de las dos esquinas es una pena", subrayó. Además, otros vecinos ponen el foco en que la reforma del parque conllevaría un aumento de la seguridad. "Por la noche da casi miedo pasar. Nunca lo atravieso, suelo dar la vuelta", afirmó Eva Suárez, una joven de 14 años que reside en El Llano desde que nació.

Eddy Rafael Caro, quien trabaja a diario como barbero en su negocio ubicado en el parque de la calle Electra, sostuvo que "todos estamos de acuerdo en que se deben cuidar los árboles, pero porque quiten dos o tres no se va a deteriorar el parque". "Ahora hay demasiada oscuridad y eso hace que se puedan ocultar personas y hacer cosas malas que creen inseguridad. Cuanta más claridad haya será mejor porque vendrá más gente", añadió Caro, que aplaudió que el proyecto de reforma cuente con una cuarta con juegos biosaludables. "Es una forma de que la gente mayor se entretenga", destacó. Santiago Franco, de 80 años y José Fernández, de 87, son dos de los residentes que diariamente utilizan los aparatos biosaludables ya disponibles.

Tanto Franco como Fernández son de los que creen que "los árboles no tienen que quitarlos porque son preciosos". "Preferimos que siga habiendo sombra, el parque se debería dejar como está", zanjaron. Por lo tanto, el debate por la reforma del parque está servido y serán la concejalía de Medio Ambiente y las asociaciones vecinales las que tomen la decisión de realizar la obra, reducirla o incluso cancelarla.

Suscríbete para seguir leyendo