Lío político por San Pedro: "Boicotean las medallas, es una oposición irresponsable"

Los portavoces de todos los grupos municipales de la Corporación tendrán un sitio sobre el escenario del teatro Jovellanos en el acto oficial de entrega de medallas de la villa por la festividad de San Pedro, que tiene lugar este sábado. Otra cosa es que lo ocupen. Esa presencia queda reflejada en la propuesta que han puesto sobre el papel los organizadores del evento tras el profundo malestar que había generado entre la oposición –y una parte del gobierno– una idea inicial que limitaba la representación institucional a la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón. Luego se planteó que también pudiera estar la Vicealcaldesa, y portavoz de PP, Ángela Pumariega.

Ahora se vuelve al formato tradicional con un reparto de espacio que deja el lado derecho del escenario del Jovellanos a los políticos con Moriyón y Pumariega en primera fila junto a los portavoces de Foro y PP y, detrás, los portavoces de Podemos, Vox e IU y la secretaria municipal, Inmaculada Fernández Gancedo. Y en el izquierdo a los representantes de las entidades a las que se rinde tributo con un asiento para el representante de la Policía Nacional, medalla de oro y, en cuanto a los medallistas de plata, otro para Salvamento Marítimo, cuatro para el equipo de Atención Primaria y tres para la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales.

En el centro del escenario una gran alfombra roja para el acto de recepción de la medalla, al fondo telas de atrezzo y a los lados pantallas desde las que se podrán ver los vídeos dedicados a los homenajeados. La Banda de Música ocupará el foso para su participación y desde un lateral del teatro accederá al escenario un gaitero para tocar el himno de Asturias. De estos detalles se dará cuenta hoy a los portavoces, que han sido convocados a una reunión a las ocho de la mañana y a la que los ánimos llegan caldeados por varios motivos y desde varias partes.

Fuentes municipales próximas a la organización del evento, que le corresponde al entorno de la Alcaldía, cargaban ayer contra una "oposición irresponsable que ha intentado boicotear el acto más importante de la ciudad, como es la entrega de distinciones". "En ningún caso se planteó apartar a los portavoces municipales, sino reorganizar la distribución escénica para dar un mayor protagonismo a los premiados", señalan. De hecho se acusa directamente a algunos partidos de generar la polémica para "ocultar la realidad: que no quieren acudir al acto de la ciudad por un sectarismo que les impide entregar distinciones a colectivos con los que no comparten ideología".

Una referencia que pone en la diana a IU y Podemos, que siguen pendientes de que se les responda a su propuesta de retrasar media hora el acto, fijado para las siete de la tarde. Si no se da ese cambio ya han comunicado que sus portavoces no estarán presentes en el Jovellanos ya que, ante la coincidencia horaria, optarán por participar en la manifestación del día del Orgullo que Xega (Asociación Xente LGTBI+ de Asturias) tiene convocada con salida a las seis de la tarde del paseo de Begoña. "Para que algunos grupos puedan ir a misa y a bendecir las aguas por la mañana, el acto se hace por la tarde. Sin embargo, retrasarlo media hora para que otros grupos podamos asistir a la manifestación del Orgullo LGTBI no se puede hacer", reprochaba ayer el portavoz de IU, Javier Suárez Llana.

Esa participación en el acto central del día del Orgullo tiene este año una especial significación ya que, por primera vez, no hubo declaración institucional del Pleno de apoyo a la reivindicación del colectivo en esta fecha. PP y Vox la bloquearon con su rechazo.

