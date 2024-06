"El rap, el reggaeton y el trap pueden convivir"

"Natos y Waor" el dúo de raperos que integran el argentino Gonzalo Cidre conocido artísticamente como Natos, y el madrileño Fernando Hisado que se conoce como Waor, actúan este viernes en el festival Metrópoli, a las 22.30 horas. Será uno de los conciertos estrellas de esta edición, que llegará además en la jornada inaugural. Waor analiza los comienzos, evolución y situación actual del dúo.

–Actúan en Gijón, donde siempre recuerdan que dieron uno de los primeros conciertos fuera de Madrid, y que incluso ponían los sellos a la entrada del local. ¿Qué supone este regreso?

–Es bastante especial. El primer concierto que organizamos fuera de Madrid fue en Gijón, en una sala pequeña, en la que apenas cogían 200 personas, pero la llenamos dos veces en la misma noche. Fue todo supercaótico. Estuvimos sellábamos los pases a la entrada de la sala. Fue muy rudimentario e improvisado, pero muy divertido. Así que volver ahora muchos años después, a un sitio como Metrópoli, dice mucho de la evolución que hemos tenido. Y nos hace muy felices.

–Empezaron haciendo batallas de gallos y ahora llenan grandes recientes. ¿Cómo es ese contraste de rapear en la calle y que ahora todo el mundo cante sus letras?

–La evolución ha sido muy progresiva. Si nos paramos a mirar atrás, han pasado tantísimas cosas… Pero nuestra carrera ha sido una sucesión de hitos, pero muy poco a poco, nos ha ido tiempo a acostumbrarnos a todos esos cambios que han sucedido a nuestro alrededor. Desde luego que, si nos paramos a pensar que en 2008 nos llegan a decir que esos dos chavales que se conocían de una batalla de gallos, fumando porros en un parque, iban a cumplir 15 años como grupo, e íbamos a tener el éxito que tenemos, jamás nos lo hubiéramos creído.

–¿Qué ofrecen en su nuevo trabajo?

–El EP "Mal de amores" es bastante variado, no tiene dos temas iguales y no deja indiferente a nadie. Los temas los hemos probado en directo y funcionan muy bien. En el concierto no tocaremos solo eso, variaremos bastante el repertorio. Tocaremos canciones de ahora y de hace años. Tendremos un show largo que disfrutará todo el mundo. Estamos deseando enseñarlo.

–Cuentan con colaboraciones de raperos famosos, uno de ellos Recycled J (Jorge), que lleva siendo colega suyo desde que empezaron, hasta el punto de que ha participado en tres discos (Hijos de la Ruina vol. 1, vol. 2 y vol. 3). ¿Cómo es su relación y que les aporta?

–Jorge es nuestro hermano en primer lugar, no literalmente hablando, pero como si lo fuera. Es un gran amigo. Le tenemos un cariño y una admiración en lo musical, que hace que cada vez que nos juntemos sea muy especial, salgan cosas muy especiales, y canciones que ahí quedan para siempre. Nos aporta una música a la que, aunque quisiéramos no llegaríamos. A pesar de ser estilos distintos congeniamos muy bien, y vamos a estar haciendo canciones con él siempre.

–Después de este gran crecimiento en una década, y de pasar de coger el coche para actuar todo el fin de semana, ahora viven un gran momento. ¿Mantienen esa ilusión de los comienzos y se rodean de los de siempre, o les ha cambiado la vida?

–La vida nos ha cambiado en que la gente nos reconoce por la calle y en que tenemos una vida más cómoda a la que jamás nos hubiéramos imaginado. Nos va muy bien con la música. Y eso nos da la tranquilidad de que vamos a llegar a final de mes. Pero al final seguimos rodeándonos de la misma gente, tenemos más colegas, pero nuestro círculo de amigos sigue siendo el mismo, y eso también nos ayuda a tener los pies en la tierra. Es importante no rodearse de gente que solo está ahí, porque eres famoso, y te dice que sí a todo sin llevarte la contraria, porque eres muy guay y demás. Debes rodearte de gente que te quiere por quién eres y no por cómo te va o porque cantes bien. Para nosotros es fundamental seguir rodeados de la gente de siempre.

–¿El rap crudo como tal tiende a desaparecer por otros como el trap o el reggaeton, o cómo ven el futuro del género?

–Pueden convivir el rap, con el reggaeton, el trap y todos los estilos musicales que se quieran, porque en la variedad está el gusto. A cada uno le gustará un estilo o le gustará todo. Y los habrá que hagan solo rap, rap y rap todo el rato. Y otros coquetearán con más géneros. Abogo por la libertad creativa y que cada uno escuche lo que más le guste.

