Los expertos instan a crear empleos cualificados y mejorar la conciliación para frenar el éxodo rural femenino

Bajo la premisa de que la despoblación del mundo rural comienza con la huida de mujeres que acceden a titulaciones superiores y no encuentran un puesto laboral en su pueblo, la Unión Sindical Obrera (USO), en alianza con el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), celebra entre ayer y hoy en el Hotel Abba un seminario con expertos de todo el país, Portugal e Italia para tratar de consensuar una batería de medidas que mitiguen el éxodo rural. Y tras las primeras intervenciones de ayer, los expertos tienen claro que la creación de empleo será necesariamente una de las soluciones. "Tenemos claro, por las estadísticas, que dos de cada tres personas que viven en el mundo rural y lo abandonan son mujeres: la conciliación es una utopía y no hay empleo. Las mentalidades han cambiado, ya no solo estudian los chicos, y ante esta revolución de más mujeres universitarias no hay empleo en el mundo rural. Eso es lo que se debe incentivar", señaló Carmen Quintanilla, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer). "El mundo rural es muy precarios y, en temas de dependencia, vamos cada vez a peor. Se debe valorar al trabajador", apostilló Julia Sánchez, responsable estatal del área de Dependencia y Sociosanitaria de USO. "Cuando en 1962 se empezó a hablar del invierno demográfico, muchos pensaron que aquellos sociólogos estaban locos. Por entonces, en Italia había un millón de nacimientos al año. Hoy, nacen menos de 400.000; tenemos una de las tasas más bajas, junto a España. Pero en Italia aún se pregunta a las mujeres, en una entrevista de trabajo, si tienen previsto ser madres", reprochó Piergiorgio Sciacqua, copresidente de EZA. La alcaldesa Carmen Moriyón, que acudió a la inauguración, completó: "Las mujeres deben ser una pieza clave en la política demográfica".