Gijón encara un día de San Pedro de división política entre el acto de medallas y el Orgullo: "Esto no tiene precedentes"

Hubo muchos años en los que la elección de las entidades o personas distinguidas con la medalla de la villa, ya fuera de oro o plata, o reconocidas como hijos adoptivo o predilecto de Gijón, no fue ajena a la lucha política entre los grupos que conforman la Corporación. Pero el San Pedro de 2024 será –si no cambian las cosas en el último minuto y no lo parece– el primero con ausencia de alguno de los máximos representantes de los grupos municipales en el acto institucional de entrega de honores y distinciones. Los portavoces de Podemos e IU, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, no estarán en el evento donde se visibiliza la decisión del Pleno de entregar la medalla de oro a la Policía Nacional y las de plata a los equipos de Atención Primaria del área V, el centro de Salvamento Marítimo y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales. Una imagen inédita para la historia gijonesa.

La coincidencia del acto en el teatro Jovellanos (a las 19.00 horas) con la manifestación convocada por Xega con motivo del día del Orgullo (18.00 horas) llevó a IU y Podemos a pedir media hora de retraso en el inicio del acto municipal para que sus respectivos portavoces, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, pudieran ir a la manifestación y luego a la entrega de medallas. No hubo cambio de hora y ambos portavoces decidieron que estarían con el colectivo LGTBI. Y en esa posición se mantienen, Más cuando hace solo unos días la falta de apoyo de PP y Vox frustraba que saliera adelante en el Pleno del Ayuntamiento la tradicional declaración institucional con motivo de la celebración del día internacional del Orgullo.

"El acto será en el horario de siempre, a las siete de la tarde. No barajamos en ningún momento modificarlo y no coincide con otro evento. Hasta donde sabemos el evento que impide que unos portavoces vayan se celebra una hora antes. Si tuvieran interés de verdad podrían acudir a ambos. Más bien están intentando, de alguna manera, boicotear el acto institucional más importante para la ciudad", sentenciaba ayer el edil forista y portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. "Esto no tiene precedentes. Yo no recuerdo algo así nunca. Ellos tendrán que valorarlo", remató.

"El gobierno de Moriyón nos acusa de no sé qué boicot, cuando el único boicot es el que ellos hacen al colectivo LGTBI. Después de quitar la declaración institucional, después de no colgar la bandera arcoíris con argumentos peregrinos, vienen a contraprogramar la manifestación del Orgullo con este acto de forma totalmente innecesaria. Ante esta disyuntiva, nosotras tenemos claro dónde estar: con las personas que ven sus derechos amenazados y sus reivindicaciones despreciadas por este gobierno municipal", replicaba ayer Olaya Suárez, portavoz de Podemos. En la misma línea se mantuvo Javier Suárez Llana, portavoz de IU para quien "el trilerismo de Foro no tiene límites; nos acusa de sectarismo y boicot el partido que quiso apropiarse de los Honores y Distinciones que concede la Corporación expulsando del acto de entrega al resto de grupos políticos". Suárez Llana también reprochó al gobierno que "den la espalda al Orgullo, primero con la declaración institucional y ahora al negar un cambio de horario. Para que la derecha pueda bendecir aguas se hace el acto de medallas por la tarde y no por la mañana; cuando nosotros pedimos un cambio para el Orgullo nos dicen que seamos serios. Lo somos y tenemos claro donde debemos estar".

Salir en la foto

La posición de IU y Podemos quedó clara con su ausencia ayer de la reunión a la que fueron convocados los portavoces de los grupos para aclarar la organización final de este año del evento. Y es que más allá de los problemas de horarios y coincidencias de eventos la previa de San Pedro se lio aún más con la propuesta de romper con la tradición que desde hace décadas se coloca a los portavoces de todos los partidos en el escenario. Una innovación que fue tan mal acogida por la oposición como por el PP, socio de gobierno de Foro y al que se ha dado marcha atrás.

"El planteamiento inicial pasaba por darle más protagonismo a los premiados, que son a los que la ciudad rinde tributo, y que no fueran las autoridades quienes copen el protagonismo, pero visto que no ha gustado demasiado a algunos grupos vamos a intentar conjugar ambos elementos", explicaba el forista. Eso supone que los portavoces estarán en el escenario en el mismo lado que la Alcaldesa y la secretaria del Ayuntamiento. Al otro lado, los premiados.

El portavoz del gobierno local defendió ayer que nunca se intentó "sustraer a los grupos del acto". "Iban a estar, iban a entregar las medallas e iban a salir en la foto oficial. Era solo un cambio de escenografía", argumentó. Algo que no vieron tan inocente el resto de los grupos políticos al recibir hace unos días el correo electrónico para confirmar su participación y con ella tener reservada una butaca en el teatro. Tras la reunión de ayer la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, le afeaba a Foro que hubiera tardado tanto tiempo en "dirigirse a nosotros y no a través de la persona encargada del protocolo. Nos hubiésemos evitado un mal trago para todos, incluidos los ciudadanos". El PSOE prefirió ayer no hacer declaraciones sobre el asunto por "respeto a los premiados y premiadas". Desde el PP tampoco se consideró necesario añadir ningún comentario a los realizados por el portavoz de la Junta de Gobierno.

San Pedro (2024) Los premiados . Este año solo hay cuatro premiados, todas son entidades. A la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón se concede una medalla de oro y hay tres medallas de plata que van al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Asturias, Atención Primaria de Gijón y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales.

. Este año solo hay cuatro premiados, todas son entidades. A la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón se concede una medalla de oro y hay tres medallas de plata que van al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Asturias, Atención Primaria de Gijón y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales. El acuerdo . El punto de partida de la concesión de esos honores fue un acuerdo tomado en una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que tuvo lugar el pasado mes de marzo. El 17 de abril, en un Pleno extraordinario y por aclamación, se aprobaban los nombramientos

. El punto de partida de la concesión de esos honores fue un acuerdo tomado en una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces que tuvo lugar el pasado mes de marzo. El 17 de abril, en un Pleno extraordinario y por aclamación, se aprobaban los nombramientos El acto de entrega . Será en el teatro Jovellanos el próximo sábado, 29 de junio festividad de San Pedro, en el teatro Jovellanos a partir de las siete de la tarde. Es el gran acto institucional que se organiza ese día en la ciudad con participación de los munícipes aunque una parte de la corporación suele asistir al acto religioso de bendición de las aguas en la iglesia de San Pedo, en Cimadevilla, que se celebra por la mañana.

. Será en el teatro Jovellanos el próximo sábado, 29 de junio festividad de San Pedro, en el teatro Jovellanos a partir de las siete de la tarde. Es el gran acto institucional que se organiza ese día en la ciudad con participación de los munícipes aunque una parte de la corporación suele asistir al acto religioso de bendición de las aguas en la iglesia de San Pedo, en Cimadevilla, que se celebra por la mañana. La bronca política. Dos están siendo los motivos de conflicto en la previa del acto. La anunciada ausencia de IU y Podemos ante la coincidencia con la protesta del día del Orgullo y que no se aceptara su propuesta de retrasar media hora el acto y la intención inicial, ya obviada, de que los portavoces de los partidos no estuvieran en el escenario.

Suscríbete para seguir leyendo