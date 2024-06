La artista Lila Downs fusiona su folclore mexicano en Gijón con Rodrigo Cuevas: "No hay nada como el arte para provocar sentimientos"

El folclore mexicano, con la música de raíces de la popular cantante Lila Downs (Oaxaca, México, 1968), se fusionará en el escenario de la Laboral con el estilo único del artista asturiano Rodrigo Cuevas, dentro de la gira "Dos corazones". Una actuación que se celebrará el próximo 8 de julio (20.30 horas) en Gijón y que la artista mexicana avisa que está concebida para convertirse en una gran fiesta. "Estoy encantada de compartir escenario con Rodrigo Cuevas, que se encuentra haciendo ese rescate de esa cultura y canciones antiguas. Cantaremos ‘Los mandamientos de amor’, que fue prohibida en México. Es una letra muy cómica, y estoy deseando compartir allí los nuevos sonidos, que son de la música del Norte de mi país, así cómo otros temas inéditos inspirados por la frontera, que ha sido como mi segundo hogar", afirma Lila Downs desde México en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Su parada en Gijón se enmarca dentro de una gira española que afronta con entusiasmo. "Soy muy afortunada por poder ir a España, me encanta, porque se come, se bebe muy bien y se comparte el folclore y la música de raíz que yo hago. La gente se sorprende con la propuesta", comenta, antes de referirse al poder de la música para trasladar el folclore y las raíces: "Es muy importante la parte universal que nos conecta y nos hace tener curiosidad, con esa visión musical que nos hace sacar lo que traemos dentro en el corazón, las dudas y los sentimientos. No hay como el arte para provocar sentimientos".

Nacida en el sur de México, la cantante explora sonidos del Norte. "Tenemos esa tradición del corrido, que se ha fusionado un poco con esa manera de armonizar y combinar con esos géneros modernos como el hip hop o el blues", relata la artista, que inició su trayectoria musical con "Los cadetes de Yodoyuxi", en 1980, y que en 1994 lanzó su primer trabajo, titulado "Ofrenda". Ahora, tres décadas después de ese comienzo, Downs analiza cómo ha sido ese recorrido: "Es muy lindo pensar lo que me importaba y me molestaba, o quién fui en aquel momento. Pero diría que soy más tranquila ahora, porque ese granito que he aportado a mi cultura, creo que ha servido para ayudar a la gente, con el orgullo de disfrutar de los campos de estas tierras". La artista invita a descubrir en el concierto de Gijón "algunas canciones sobre la comida, como la compuesta sobre el chile o el mezcal, o rancheras de José Alfredo Jiménez".